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Retro kvíz o zakázané hudbě za socialismu: Získat 10/10 bodů bude výzva i pro pamětníky

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Připravili jsme kvíz o hudbě, která se za socialismu často hrála mimo oficiální scénu, po bytech, ve sklepích, někdy na utajených koncertech. Undergroundové kapely, zakázaný bigbít, přehrávky před komisemi i jména, která režimu vadila.
Fotografie Karla Kryla

Fotografie Karla Kryla

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Karel Kryl
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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