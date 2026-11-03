Retro kvíz o zakázané hudbě za socialismu: Získat 10/10 bodů bude výzva i pro pamětníky

Připravili jsme kvíz o hudbě, která se za socialismu často hrála mimo oficiální scénu, po bytech, ve sklepích, někdy na utajených koncertech. Undergroundové kapely, zakázaný bigbít, přehrávky před komisemi i jména, která režimu vadila.
Za minulého režimu nemohli hudebníci počítat s tím, že budou hrát, co chtějí, a vystupovat, kde se jim zachce. Hudba totiž podléhala cenzuře stejně jako literatura, film nebo divadlo. Některé kapely se ocitly mimo oficiální kulturní scénu, jejich koncerty byly zakazovány a muzikanti se dostávali do konfliktu s úřady. Přesto jejich tvorba nezanikla a posluchači si k ní hledali cestu i za cenu značných obtíží. Zavzpomínejte na tuto dobu v našem kvízu na In-Lifestyle.
Hudba sevřená cenzurou
Jedním z nejznámějších symbolů hudebního undergroundu se stala skupina The Plastic People of the Universe. Její členové odmítali přizpůsobovat svou tvorbu představám komunistického režimu a jejich příběh se stal jedním ze symbolů odporu proti nesvobodě. Zásah proti hudebníkům v roce 1976 navíc přispěl ke vzniku občanské iniciativy Charta 77. Hudba tak přestávala být pouze otázkou umění a stávala se také projevem svobodného myšlení.
Problémy se státní mocí ovšem neměli jen Plastic People. Na okraji oficiální kultury působila řada dalších skupin a interpretů, kteří se odmítali podřídit požadavkům úřadů. Někteří přicházeli o možnost veřejně vystupovat, jiní hráli na neoficiálních akcích a soukromých setkáních. Pro posluchače, kteří chtěli slyšet něco jiného než hudbu schválenou státem, představovaly podobné koncerty vzácnou příležitost.
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Hudební historie socialismu je plná pozoruhodných osudů, nečekaných zákazů i příběhů lidí, kteří si svou nezávislost odmítli nechat vzít. V našem kvízu si můžete ověřit, zda znáte nejen nejslavnější představitele undergroundu, ale také další kapely a interprety, jejichž tvorba se dostávala do střetu s tehdejší mocí. Dokážete správně odpovědět na všech deset otázek?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Masarykova univerzita, iDnes.cz
Tento příspěvek Retro kvíz o zakázané hudbě za socialismu: Získat 10/10 bodů bude výzva i pro pamětníky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.