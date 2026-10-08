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Tajemství dobrého burčáku. Mutěnice lákají na slavný pochod

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Tradiční pochod slováckým vinohradem v Mutěnicích nabídne ochutnávku čerstvého burčáku a lokálních specialit. Ideální program na sobotní den pro milovníky vína.
Mutěnice - Búdy

Mutěnice - Búdy

Zdroj: FOTO:palickap, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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