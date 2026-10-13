Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Režisér nejlepšího Pottera a Potomků lidí chystá horor. Dostaneme strašidelnou klasiku?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přestože čistý horor nikdy nenatočil, práce s napětím není mexickému režisérovi Alfonsu Cuarónovi cizí. Držitel dvou Oscarů za Gravitaci a Romu natočil zdaleka nejstrašidelnější díl Harryho Pottera a jeho estetika bývá dost ponurá na to, aby znejistěla i Mozkomora. Osm let po svém posledním filmu na sebe jeden ze tří hollywoodských amígos práskl, že pomalu píše nový projekt – skutečnost, že jde o horor, je příslibem docela velkých věcí.
Režisér nejlepšího Pottera a Potomků lidí chystá horor. Dostaneme strašidelnou klasiku?

Režisér nejlepšího Pottera a Potomků lidí chystá horor. Dostaneme strašidelnou klasiku?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Jak Luc Besson udělal z Liama Neesona nečekanou akční hvězdu
Kinobox Daily: Jak Luc Besson udělal z Liama Neesona nečekanou akční hvězdu
Římané budou padat jako hrušky. Nový Asterix a Obelix navazuje na animované klasiky
Římané budou padat jako hrušky. Nový Asterix a Obelix navazuje na animované klasiky

Zatímco v hraných filmech se jeden z nejoblíbenějších francouzských exportů ocitl ve slepé uličce a...

Největší finanční podvod v amerických dějinách míří na Netflix. V prvním traileru připomíná Sociální síť
Největší finanční podvod v amerických dějinách míří na Netflix. V prvním traileru připomíná Sociální síť

Nechvalně známá finanční aféra kryptoburzy z roku 2022 se stala základem pro novou netflixovskou sérii....

Říjen na Oneplay: Nekompromisní Oddíl B, nové Případy mimořádné Marty i Sherlock Holmes
Říjen na Oneplay: Nekompromisní Oddíl B, nové Případy mimořádné Marty i Sherlock Holmes

Tento měsíc se na Oneplay nese ve znamení dvou velkých seriálových novinek. Do dalšího pátrání se pustí...

TV sledovanost: StarDance odstartovalo famózně. Propadák Novy se rozloučil s rozpaky
TV sledovanost: StarDance odstartovalo famózně. Propadák Novy se rozloučil s rozpaky

Minulý týden patřil dle očekávání návratu oblíbené taneční show StarDance, která znovu potvrdila, o jak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.