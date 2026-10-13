Režisér nejlepšího Pottera a Potomků lidí chystá horor. Dostaneme strašidelnou klasiku?

Přestože čistý horor nikdy nenatočil, práce s napětím není mexickému režisérovi Alfonsu Cuarónovi cizí. Držitel dvou Oscarů za Gravitaci a Romu natočil zdaleka nejstrašidelnější díl Harryho Pottera a jeho estetika bývá dost ponurá na to, aby znejistěla i Mozkomora. Osm let po svém posledním filmu na sebe jeden ze tří hollywoodských amígos práskl, že pomalu píše nový projekt – skutečnost, že jde o horor, je příslibem docela velkých věcí.
Horor v kinematografii nabývá na síle a po útlumu efektních duchařských báchorek na sebe bere o něco prestižnější podobu, která by ještě před patnácti lety v mainstreamu sotva obstála. Hodina zmizení letos vyhrála Oscara, ale snad ještě pozoruhodnější jsou osudy zprvu mnohem nenápadnějších a produkčně lacinějších projektů, jimž stačí úderný, době poplatný koncept k dosažení neuvěřitelného ohlasu. Typickým zástupcem nízkorozpočtového fenoménu je nedávná Posedlost a horor se opět etabluje jako hlas nadaných kreativců, kteří by jinak na zprostředkování svých uměleckých záměrů sotva sehnali peníze a zázemí.
O to lákavější je tím pádem představa, že do hororu zabrousí také některý prestižní filmař. A nemluvíme tu ani tak o Jamesi Wanovi, jenž byl po premiéře Saw rovněž tím mladým žánrovým zázrakem a následně vybudoval strašecí impérium také ságami V zajetí démonů a Insidious. Další horor od Hitchcocka, použijeme-li nadsazené přirovnání, by filmovou obec samozřejmě potěšil, ale co teprve od Kubricka! Neznamená to, že by Wan stál na úrovni autora Psycha ani že Alfonso Cuarón dosahuje umění tvůrce Vesmírné odysey, jenž svého času nicméně všechny překvapil, když se rozhodl zadaptovat druhou knihu Stephena Kinga a roku 1980 vydal zprvu odmítnuté Osvícení. Hororový labyrint s Jackem Nicholsonem se postupně stal etalonem autorského hororu a na další takový víceméně čekáme – stejně jako na další Čelisti, Vymítače ďábla nebo Rosemary má děťátko.
Horory od legendárních filmařů, kteří se buď už předtím, nebo až posléze proslavili trochu jinými žánry, jsou vždycky terno. A jelikož Cuarón zrovna na filmovém festivalu v Pusanu prozradil, že na hororu pracuje, můžeme opatrně živit naděje na moderní strašidelnou klasiku. „Píšu hororový příběh, pomalu a obezřetně. Je to velmi zajímavé,“ řekl konkrétně režisér dystopické sci-fi Potomci lidí, která právě oslavila dvacet let od premiéry – a pro mnohé je pořád nejlépe inscenovaným velkofilmem, který v tomto století nakopl popularitu dlouhých záběrů. Cuarón v nich dokázal systematicky znervózňovat a držet publikum jako na jehlách, což ale nebylo nic nového. Svou obratnost v budování vskutku mrazivého napětí dal na odiv už ve Vězni z Azkabanu, tedy třetím filmu z kouzelnické ságy Harry Potter, kterou svým dotekem zcela proměnil a předvedl, jak do práce na zakázku propašovat opravdu autorský styl.
Pokud Cuarón zhmotní své záměry, které avizoval už před dvěma lety (tehdy přiznal touhu natočit horor a jako vzory jmenoval dva filmy Romana Polanského – Rosemary má děťátko a Nájemníka), fanouškům by současně zaplnil prázdnotu po opakovaných fámách kolem Christophera Nolana. Každý nový snímek od režiséra Oppenheimera je dopředu mediálně rozdrbaný, i když se o něm neví zhola nic, a úspěch životopisu konstruktéra jaderné zbraně následovaly nepodložené zprávy, že Nolan chystá retro upírský horor. Všemocný autor nakonec propašoval hororové záchvěvy do Odyssey a zanedlouho nastane období, kdy internet bude čistý nolanovský horor opět zbožně přát. Nolan se přitom nechal slyšet, že by musel narazit na skutečně mimořádný koncept, neboli na to své Osvícení, aby se nás v IMAXu rozhodl velkoplošně děsit.
Magazín Vulture v červenci zvolil Nolana nejmocnějším režisérem Hollywoodu a na záda mu nejvíc dýchal Ryan Coogler, jenž hororový apetit částečně ukojil loni svými Hříšníky. Cuarón se v tomto žebříčku umístil na 26. pozici a nachází se v postavení, kdy jakýkoli další projekt po dvou Oscarech z minulé dekády za Gravitaci a Romu bude považovaný za událost. Horor by jeho filmový comeback (naposledy režíroval seriál Dokonalý cizinec pro Apple) bezpochyby opepřil. Přáli byste si to?
Podívejte se na žebříček nejlepších režisérů podle databáze Kinoboxu.
Zdroje: World of Reel, Vulture