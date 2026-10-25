Retro kvíz o dějinách Československa: Minimálně 7 z 10 bodů by měl získat naprosto každý

Zavzpomínejte, kdy vzniklo Československo, co se stalo v srpnu 1968 a proč se stát rozdělil. Prověřte své znalosti v našem historickém kvízu.
Dějiny Československa jsou plné událostí, které ovlivnily život několika generací a dodnes připomínají důležité okamžiky naší minulosti. Vznik samostatného státu, první republika, nacistická okupace i nástup komunistického režimu patří k zásadním kapitolám našich dějin. Jenže pamatujete si také konkrétní data, jména politiků a souvislosti, které se ve školních učebnicích snadno pletou? Některé otázky možná zvládnete bez přemýšlení, jiné vás mohou nepříjemně překvapit. Připravili jsme deset otázek, které prověří váš přehled od roku 1918 až po rozdělení společného státu. Zkuste odpovídat bez nápovědy a zjistěte, jak dobře československou historii skutečně znáte.
Od vzniku republiky až po rozdělení Československa
Československo vzniklo na konci první světové války a jeho první prezident Tomáš Garrigue Masaryk se stal symbolem nového demokratického státu. Meziválečné období však přerušila mnichovská dohoda, následná okupace českých zemí a druhá světová válka. Po osvobození se republika obnovila, ale únorový převrat v roce 1948 přinesl komunistickou vládu a zásadní omezení politických svobod. Další významný zlom představovalo pražské jaro, které v srpnu 1968 ukončila invaze vojsk vedených Sovětským svazem.
Kvíz z vyjmenovaných slov po S: Skóre vyšší než 7/10 bodů dosáhnou jen bývalí jedničkáři
K návratu demokracie došlo během sametové revoluce v listopadu 1989, kdy se po desetiletích změnilo politické uspořádání země. Prezidentem se stal Václav Havel a Československo se postupně otevíralo demokratickému světu. Ani tím ale jeho příběh neskončil. Na začátku roku 1993 se společný stát rozdělil na Českou republiku a Slovensko. V následujícím kvízu si ověříte, zda se orientujete v nejdůležitějších událostech, osobnostech a datech této historické cesty. Jděte na to!
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Wikipedie, Dějepis, Hrad.cz, MZV
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