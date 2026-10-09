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Proč mají Francouzky po šedesátce méně oblečení a přesto vypadají lépe? Odpověď je v 1 pravidle

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Starší dáma v obyčejných džínách a světlé košili, a přesto se za ní otočíte. Ve Francii takový obrázek není nic výjimečného. Zajímavé je, že její skříň bývá často poloviční oproti té naší.
Proč mají Francouzky po šedesátce méně oblečení a přesto vypadají lépe? Odpověď je v 1 pravidle

Proč mají Francouzky po šedesátce méně oblečení a přesto vypadají lépe? Odpověď je v 1 pravidle

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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