Proč mají Francouzky po šedesátce méně oblečení a přesto vypadají lépe? Odpověď je v 1 pravidle

Starší dáma v obyčejných džínách a světlé košili, a přesto se za ní otočíte. Ve Francii takový obrázek není nic výjimečného. Zajímavé je, že její skříň bývá často poloviční oproti té naší.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Žádný tajný recept ani drahý návrhář za tím nestojí. Jde o jedno prosté pravidlo, které si můžete vyzkoušet i doma.
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Francouzky nakupují oblečení střídmě. Každá nová věc ale musí splnit tři podmínky: být kvalitní, dobře sedět a hodit se k tomu, co už visí ve skříni. Rozhoduje, co jim lichotí. Co se zrovna nosí, je zajímá mnohem méně.
Kouzlo se pak ukáže každé ráno. Když k sobě ladí skoro všechno, odpadá dlouhé přemýšlení před zrcadlem a upravený vzhled vznikne tak nějak sám.
Foto: Magnific.com Šatník o deseti kouscích
Tenhle přístup proslavila Američanka Jennifer L. Scottová. Jako studentka bydlela u jedné pařížské rodiny a své zážitky sepsala v knize Madame Chic, kterou v roce 2014 vydala česky Mladá fronta. Jednou z jejích nejznámějších rad je šatník postavený na deseti základních kouscích. Kabáty, boty ani doplňky se do toho počtu nepočítají.
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Deset věcí zní pro mnohé jako extrém a čtenářky knihy se na tom zdaleka neshodnou. Jako vodítko ale funguje skvěle, protože donutí každou z nás zamyslet se, co doopravdy nosí.
Co v šatníku nesmí chybět
Základem jsou věci, které vydrží řadu sezón. Patří mezi ně dobře padnoucí kabát nebo sako, kvalitní džíny či rovné kalhoty a bílá košile nebo tričko. Na chladnější dny se hodí svetr z kašmíru nebo jemné vlny.
Foto: Shutterstock.com Barvy, které spolu vždycky ladí
Většina věcí je v klidných, neutrálních odstínech. Nejčastěji uvidíte černou, tmavě modrou, bílou a béžovou. Díky tomu se dá i z malého počtu kusů poskládat překvapivě hodně různých kombinací.
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Hrát si s barvou a fantazií si starší Francouzky nechávají na doplňky. K jednoduchému oblečení přidají hedvábný šátek, velké brýle nebo výraznější šperk. Obvykle volí jen jednu takovou věc, a celek tak působí promyšleně a vůbec ne přeplácaně.
Až budete příště stát v obchodě nad pěkným kouskem, zkuste si položit jednoduchou otázku: S čím z mé skříně si ho vezmu na sebe? Pokud odpověď nenajdete, nechte ho klidně na věšáku.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/francouzsky-styl-oblekani-versus-cesky/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/francie-moda-zeny-60-nenucena-elegance/, https://www.marianne.cz/moda/inspirujte-se-u-opravdovych-modnich-ikon-francouzky-vas-nauci-jak-byt-nenucene-chic, https://www.superprof.cz/blog/francouzsky-styl-obleceni/, https://www.slowfemme.com/magazine/chic-jako-francouzka, https://www.goodreads.com/book/show/14546756-lessons-from-madame-chic, https://www.knihcentrum.cz/madame-chic, https://www.fashiola.cz/fashion-blog/francouzsky-styl-oblekani.html, https://www.satynajednicku.cz/blog/jak-se-oblekat-ve-stylu-parizanek-s-temito-triky-uz-vas-nic-nezaskoci/ Přečtěte si také: Tento 1 kousek oblečení by žena po 60 nikdy neměla nosit. Stylistky se shodují, že přidá 10 let