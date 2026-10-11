Před volbami jde Trumpovi o všechno. Naftu chce zlevnit dovozem z Ruska

Donald Trump má zřejmě před blížícími se volbami pořádný bolehlav. Američané budou už za tři týdny – 3. listopadu vybírat nový Kongres a prezidentovi republikáni riskují ztrátu většiny, zejména ve Sněmovně reprezentantů. Nespokojenost voličů s rostoucími životními náklady a především s cenou PHM a obzvláště nafty, která se propisuje do i ceny konečných výrobků, jim situaci komplikuje. Trump proto hledá způsob, jak zbrzdit růst cen pohonných hmot. Jeho nejnovější nápad? Dohoda s Vladimirem Putinem o dovozu ruské nafty do Spojených států.
Podle stanice BBC Trump oznámil okamžité dodávky 300 tisíc tun nafty, v listopadu má následovat dalších 500 tisíc tun a poté milion tun. V krátké době by podle něj měly dorazit ještě tři miliony tun. Americká vláda zároveň dočasně uvolnila sankce na část ruských dodávek. Jenže průměrná cena nafty v USA se stále pohybuje kolem 6,28 dolaru za galon, tedy přibližně 1,66 dolaru za litr. Na konci září přitom vystoupala na rekordních 6,53 dolaru za galon. V Kalifornii se v září průměrná cena vyšplhala až na zhruba 8,44 dolaru za galon na některých benzinkách byla dokonce viděna cena 9,89 dolarů za galon, jak je vidět třeba i na úvodní fotografii (1 galon je 3,785 litru).
Trumpův krok však vyvolal ostrou reakci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dohodu označil za dar Putinovi a za investici do války, kterou je podle něj třeba ukončit, nikoli prodlužovat. Upozornil také, že Rusko může získané peníze využít k pokračování útoků na Ukrajinu. Kyjev své údery na ruské rafinerie hájí jako odpověď na dlouhodobé ničení ukrajinské energetické infrastruktury.
Rusko samo přitom čelí problémům s výrobou paliv. Ukrajinské útoky na rafinerie podle Mezinárodní energetické agentury snížily jeho produkci nafty téměř o 30 procent. Zatím také není jasné, co Moskva za dodávky získá a zda se slíbené objemy skutečně podaří zajistit. Trump tak před volbami riskuje politický paradox: levnější palivo má pomoci republikánům u voličů, ale cesta k němu může zároveň oslabit tlak na Rusko kvůli válce na Ukrajině.
Petr Dvořák
zdroj: BBC