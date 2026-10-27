Před rokem slavil titul s Kometou. Teď Postava při prvním startu v NHL zastavil McDavida i Draisaitla

Ještě v květnu 2025 slavil Michal Postava mistrovský titul s Kometou Brno. Teď stál v brance Detroitu Red Wings proti týmu, jehož útok vedou Connor McDavid a Leon Draisaitl. Pro čtyřiadvacetiletého českého gólmana to byl první zápas NHL, do kterého nastoupil od úvodního vhazování.
Trenér Todd McLellan ho poslal do branky v Edmontonu, ačkoli soupeř patřil na začátku sezony k nejproduktivnějším mužstvům soutěže. Postava přitom za sebou měl v NHL jen jednu třetinu z předchozího utkání ve Vancouveru, kde zastoupil zraněného Johna Gibsona.
Tři vedení Edmontonu, tři odpovědi Detroitu
Oilers šli do vedení po gólu Vasilije Podkolzina. Detroit vyrovnal ve druhé třetině díky Viktoru Arvidssonovi, ale domácí ve třetí části znovu odskočili, tentokrát zásluhou Isaaca Howarda. Emmitt Finnie odpověděl už po půlminutě. Pak Colton Dach v čase 56:32 vrátil Edmontonu náskok 3:2.
V té chvíli mohl Postavův první start skončit porážkou, přestože proti elitnímu útoku odvedl spoustu práce. Detroit ale stáhl českého brankáře kvůli šestému hráči do pole a Dylan Larkin vyrovnal minutu a sedmnáct sekund před koncem základní hrací doby.
Následovalo prodloužení, které vítěze neurčilo. Rozhodovat se muselo v nájezdech.
McDavid, Draisaitl a Nugent-Hopkins bez úspěchu
Postava v zápase zneškodnil 25 střel. Ještě důležitější však byly poslední tři situace večera. Proti němu se postupně postavili Connor McDavid, Leon Draisaitl a Ryan Nugent-Hopkins. Český gólman uspěl ve všech třech případech.
Za Detroit skóroval Lucas Raymond hned v úvodní sérii, a protože Oilers neproměnili žádný nájezd, rozhodl právě jeho zásah o vítězství 4:3. Postava dostal v prvním startu zároveň první výhru v NHL.
Tohle není jen atraktivní statistika, do níž se vejde trojice slavných útočníků. Samostatné nájezdy jsou pro nového brankáře psychologicky mimořádně náročné. Každý soupeř má čas vybrat vlastní řešení a obránci už nemohou pomoct. Postava obstál proti nejznámějším hráčům Edmontonu právě ve chvíli, kdy se rozhodovalo o výsledku.
Z Brna přes Grand Rapids do NHL
Postava nepatří mezi brankáře, kteří by se do NHL dostali jako vysoko draftované juniorské hvězdy. Po extraligovém triumfu s Kometou Brno podepsal v roce 2025 smlouvu s Detroitem a postupně si budoval pozici v jeho farmářském systému.
V Grand Rapids prožil úspěšnou první sezonu AHL. V aktuálním ročníku navíc začal čtyřmi výhrami ze čtyř utkání s úspěšností zákroků přes 95 procent. Povolání do Detroitu přišlo ve chvíli, kdy mužstvo řešilo zdravotní problémy mezi brankáři.
Čtyřiadvacetiletý Čech tak využil příležitost, která nebyla dlouho plánovanou kariérní jistotou. Nejprve zasáhl do zápasu ve Vancouveru, potom dostal od trenéra důvěru proti Edmontonu.
Co mu může první výhra otevřít
Jeden podařený zápas automaticky neznamená trvalé místo mezi dvěma brankáři Detroitu. NHL je v tomto ohledu neúprosná a o dalších startech bude rozhodovat konkurence, zdraví spoluhráčů i dlouhodobá výkonnost.
Postava však v nejsilnější možné chvíli ukázal něco, co mu už nikdo nevezme. Dokázal přijít z farmy, ustát první start proti mimořádně produktivnímu soupeři a při nájezdech zastavit tři elitní útočníky. Pokud bude potřebovat argument, proč si zaslouží další šanci, pondělní večer v Edmontonu bude velmi přesvědčivý.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Wings nip Oilers in shootout as Michal Postava wins first start [2], Reuters – NHL roundup: Postava stops all three Edmonton shootout attempts [3], Detroit Red Wings – Preview: Postava set for first NHL start [4], The Detroit News / Yahoo Sports – Postava's path from Kometa Brno to Detroit [5].