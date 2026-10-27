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Před rokem slavil titul s Kometou. Teď Postava při prvním startu v NHL zastavil McDavida i Draisaitla

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Michal Postava dostal pro svůj první zápas v základní sestavě Detroitu pořádně těžkého soupeře. Proti Edmontonu s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem zvládl 25 zákroků, přečkal prodloužení a při samostatných nájezdech neinkasoval ani jednou. Red Wings zvítězili 4:3 a čtyřiadvacetiletý český brankář se mohl radovat z prvního vychytaného vítězství v NHL. Jeho cesta na tuto scénu přitom vedla přes extraligový titul s Kometou Brno.
Před rokem slavil titul s Kometou. Teď Postava při prvním startu v NHL zastavil McDavida i Draisaitla

Před rokem slavil titul s Kometou. Teď Postava při prvním startu v NHL zastavil McDavida i Draisaitla

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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