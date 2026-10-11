Krkovička z trouby s dušeným zelím a knedlíkem provoní celý dům a k nedělnímu obědu všechny svolá sama

Když mám udělat pořádný oběd a nechci doma poslouchat poznámky, že je maso suché, většinou skončím u pečené krkovičky. Díky prorostění zůstává šťavnatá, v troubě se krásně rozvoní česnek, cibule i kmín a člověk u ní nemusí stát každých pět minut. Je to jídlo na neděli, ale upřímně, klidně i na normální den, když má být na stole něco vydatného.
Na krkovičce je příjemné hlavně to, že snese i
drobnou nepřesnost. Není to libový kus masa, který se během chvilky vysuší. Když se peče na cibuli, s česnekem a trochou výpeku, většinou změkne bez velkého trápení a má chuť. Doma ji nejčastěji podávám s a dušeným zelím knedlíkem. Někdy ji ladím trochu jako , jen maso nechávám v plátcích nebo ve větších kusech, nekrájím ho na malé kostičky. moravského vrabce
Můj tip zní: Krkovičku si nasolím aspoň půl hodiny dopředu a nechám ji stát na lince. Maso si sůl líp natáhne a ve výsledku chutná výrazněji, aniž by muselo dlouhé hodiny ležet v marinádě. Proč je krkovička do trouby tak vděčné maso
Krkovice patří mezi části vepřového, které jsou
pěkně prorostlé. A to je u pečení velké plus. V postupech pro troubu i se s tím počítá: tuk se během pečení pomalu rozpouští a maso nepřichází o šťávu tak rychle jako libovější kusy. Pečená krkovička je proto docela jistota i v běžné domácí kuchyni, nejen na grilu. remosku Recept na domácí pečenou krkovičku
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 90-10 minut Počet porcí: 4-6 porcí Ingredience pro přípravu 1,2-1,5 kg vepřové krkovičky, ideálně vcelku nebo ve vyšším kuse 2 ks větší cibule 5-7 stroužků česneku 2 lžíce sádla nebo oleje 150-250 ml vody nebo vývaru na podlití 1,5 lžičky soli 1 lžička čerstvě mletého pepře 1-2 lžičky drceného nebo celého kmínu 1 lžička plnotučné hořčice – podle chuti Postup přípravy poctivé pečené krkovičky se zelím a knedlíkem
1.
Krkovičku osušte papírovou utěrkou. Pokud ji pečete vcelku, povrch na pár místech mělce nařízněte. Maso pak ze všech stran potřete solí, pepřem a kmínem.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na silnější klínky nebo kolečka. Česnek nakrájejte na plátky. Část přijde na dno pekáčku, zbytek si nechte nahoru na maso.
3. Pekáček vytřete
sádlem nebo do něj dejte jednu lžíci tuku. Na dno rozprostřete polovinu cibule a část česneku. Tenhle základ udělá výpek, kvůli kterému se pak člověk vrací pro další knedlík. Zdroj: Princ_Mário, Na sádle orestujte cibuli a česnek.
4. Na cibuli položte připravenou
krkovičku. Chcete-li plnější chuť, potřete povrch tenkou vrstvou hořčice. Nutné to není, ale barvě a kůrce to pomůže. Zdroj: Princ_Mário, Krkovičku na kostky dejte na cibulový základ a potřete hořčicí.
5. Na maso dejte zbytek
cibule a česneku. Podlijte 150-250 ml vody nebo vývaru. S tekutinou opatrně, krkovička během pečení pustí vlastní šťávu.
6.Pekáček přikryjte poklicí nebo dobře utěsněte alobalem. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 70 minut. Pod pokličkou se maso nejdřív spíš dusí, takže má čas změknout.
7. Potom maso odkryjte, přelijte ho
výpekem a dopékejte dalších 20-40 minut při 190 °C. Během dopékání ho ještě jednou nebo dvakrát přelijte šťávou ze dna pekáče, ať povrch zbytečně neoschne.
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8. Pokud chcete tmavší a výraznější kůrku, na posledních
5-10 minut zvyšte teplotu na 200 °C. Jen ji hlídejte. Cibule umí zhnědnout rychleji, než by se hodilo.
9. Upečenou
krkovičku vyndejte a nechte ji nejméně 10 minut odpočinout. Potom ji krájejte přes vlákno na plátky nebo větší kusy. Výpek můžete nechat rustikální, jak je, případně ho promíchat a přecedit.
10. Podávejte horké, nejlépe s
dušeným zelím, knedlíkem, bramborovou kaší nebo jen s chlebem. V lednici maso s výpekem bez potíží počká do druhého dne a ohřáté bývá pořád výborné. Rady na pečenou krkovičku v české kuchyni
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Zdroj a fotky: Autorský text redakce cooky.cz, zveřejněno se souhlasem Princ_Mário, částečně byl text upraven AI