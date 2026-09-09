Od září stát radikálně přepočítá ženám důchody. Změní se všem, kdo mají děti

Konec jednoduchého pravidla pro první dvě děti
Od ledna 2023 dostává rodič, který dítě vychovával v největším rozsahu, k důchodu 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. V praxi jde převážně o ženy. Výchovné je součástí procentní výměry starobního důchodu. Od roku 2027 se však způsob ocenění péče u prvních dvou dětí mění.
Důchodová reforma zachovává zvýšení o 500 korun měsíčně za třetí a každé další vychované dítě. U prvního a druhého dítěte se naopak začne používat rodinný neboli fiktivní vyměřovací základ. Pokud by byl nový způsob pro konkrétního člověka méně výhodný než dosavadní výchovné, provede se srovnávací výpočet a použije se výhodnější varianta.
Změna se týká důchodů přiznávaných od roku 2027. U lidí, kteří už důchod pobírají, se jeho výše kvůli této změně zpětně nepřepočítá.
Pro stávající důchodce ale od roku 2027 přichází jiná změna. Výchovné ve výši 500 korun za každé dítě už se při dalších valorizacích nebude valorizovat. Při zvýšení důchodu se nejprve od procentní výměry odečte 500 korun za každé vychované dítě, následně se valorizuje pouze zbývající část a nakonec se k ní znovu přičte nezvýšené výchovné. Stejný postup se použije i u důchodů přiznaných před rokem 2027.
Jak funguje fiktivní vyměřovací základ
Dosavadní systém pracoval mimo jiné s takzvanými vyloučenými dobami. Období péče o dítě, kdy člověk nepracoval nebo měl výrazně nižší příjem, se při výpočtu průměrného výdělku nepočítalo jako nulový příjem. Díky tomu péče nesnižovala průměrný výdělek, z něhož se důchod vypočítává.
Od roku 2027 se u péče, na kterou se nový mechanismus vztahuje, zavádí také ocenění péče prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu. U péče o dítě do tří let odpovídá ocenění 100 procentům všeobecného vyměřovacího základu, tedy veličině odvozené od průměrné mzdy pro daný rok. Pokud péče netrvala celý rok, částka se poměrně krátí podle délky péče.
Důležitou novinkou je, že fiktivní základ nezahrnuje pouze pomyslný příjem za péči. Při této variantě se zohlední také skutečné výdělky člověka během období péče. Pokud tedy například matka během rodičovské pracuje na zkrácený úvazek a vydělává 20 tisíc korun měsíčně, k jejímu skutečnému příjmu se při výpočtu přidá také příslušné ocenění za péči.
Naopak žena, která zůstane s dítětem doma a během péče nemá žádný příjem, bude mít za dané období započteno pouze ocenění péče.
Je však důležité zdůraznit, že například částka 38 911 korun nepředstavuje příplatek k důchodu. Jde o fiktivní příjem, který vstupuje do výpočtu osobního vyměřovacího základu. Teprve následně se z něj stanoví výpočtový základ a výsledná procentní výměra důchodu. ČSSZ tuto částku uvádí jako příklad všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2022.
Komplikace pro ženy se staršími dětmi
Specifická situace může nastat u žen, které pečovaly o děti před rokem 1986. Pro výpočet důchodu se totiž historické výdělky evidují až od tohoto roku. Fiktivní vyměřovací základ proto není možné použít na péči, která probíhala před rokem 1986.
V některých případech tak může vzniknout problém při provádění srovnávacího výpočtu. Pokud dítě dosáhlo tří let ještě před začátkem roku 1986 a žádná část péče do tří let už nezasáhla do období, za které jsou evidovány potřebné údaje, nemusí být možné nový mechanismus ocenění péče použít.
Právě proto je důležité nevykládat tuto situaci tak, že všechny ženy se staršími dětmi automaticky přijdou o výchovné. Jde o specifické případy, u nichž může být problém provést nový výpočet.
Rozhodne výhodnější varianta
Oficiální důvodová zpráva k reformě uvádí, že samotné použití fiktivního vyměřovacího základu u osob pečujících o děti do tří let může nejčastěji zvýšit důchod přibližně o 300 až 400 korun. Současně by zrušení výchovného za první a druhé dítě znamenalo snížení o 500, respektive 1 000 korun měsíčně.
Proto zákon počítá se srovnávacím výpočtem. ČSSZ porovná variantu s oceněním péče s variantou, při níž se do důchodu započítá dosavadní výchovné. Pokud je pro člověka výhodnější druhá možnost, použije se právě ona.
Výsledkem tedy není jednoduché pravidlo, podle kterého by každá matka automaticky dostala za první dvě děti stejnou částku. Výše výsledného ocenění bude záviset na konkrétní pracovní historii, době péče a příjmech během této doby.
Spravedlivější systém, nebo zbytečná komplikace?
Změna už nyní vyvolává politické i odborné debaty. Kritici poukazují především na to, že nový mechanismus je podstatně složitější než dosavadní pravidlo 500 korun za každé dítě. Pro běžného člověka tak může být obtížnější předem odhadnout, jak se péče o děti promítne do jeho budoucí penze.
Zastánci reformy naopak zdůrazňují, že nový systém lépe zohledňuje skutečnou dobu péče i výdělky člověka během ní. Nejde tedy pouze o automatickou částku za počet dětí, ale o mechanismus, který má přesněji zohlednit konkrétní životní a pracovní situaci.
Národní rozpočtová rada označila zavedení fiktivních vyměřovacích základů za jednu ze změn, které mají přispět ke snížení rozdílů mezi důchody mužů a žen.
Nový mechanismus se navíc nebude týkat pouze péče o malé děti. Od roku 2027 se fiktivní vyměřovací základ využije také při některých formách dlouhodobé péče o závislé osoby. U péče o dítě do tří let nebo o osobu ve vyšších stupních závislosti odpovídá ocenění 100 procentům průměrné mzdy, u některých dalších forem péče činí 50 procent.
Zatímco dosud bylo pravidlo poměrně jednoduché – 500 korun za každé vychované dítě –, od roku 2027 se u prvních dvou dětí bude více zohledňovat konkrétní průběh péče a příjmy pečujícího člověka. Stát přitom zachová možnost získat výchovné i za první dvě děti, pokud se při srovnání ukáže jako výhodnější.
Nový systém tak může být pro některé rodiče výhodnější, pro jiné méně. Jisté je především to, že výpočet důchodu bude od roku 2027 v této oblasti podstatně složitější.
Zdroje článku: Od začátku roku 2023 bude nově k důchodům náležet výchovné ve výši 500 korun měsíčně - Od začátku roku 2023 bude nově k důchodům náležet výchovné ve výši 500 korun měsíčně - Česká správa sociálního zabezpečení, Otázky a odpovědi ke zvýšení starobního důchodu za vychované dítě – tzv. výchovnému - Česká správa sociálního zabezpečení, Zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí v otázkách a odpovědích | MPSV, kurzy.cz, Od příštího roku se začne měnit výchovné. Přijde o valorizaci a později bude vypláceno jen některým - Měšec.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková