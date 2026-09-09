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Od září stát radikálně přepočítá ženám důchody. Změní se všem, kdo mají děti

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Stát od ledna 2027 mění způsob, jakým bude v důchodech oceňovat péči o děti. Zatímco za třetí a každé další dítě zůstává výchovné 500 korun měsíčně, u prvních dvou dětí se zavádí nový způsob ocenění péče prostřednictvím takzvaného rodinného neboli fiktivního vyměřovacího základu. Rozhodovat bude také skutečný příjem člověka během péče.
Od září stát radikálně přepočítá ženám důchody. Změní se všem, kdo mají děti

Od září stát radikálně přepočítá ženám důchody. Změní se všem, kdo mají děti

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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