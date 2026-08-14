O kolik si polepší důchodci v roce 2027? Hrozí, že z očekávaných 590 Kč dostanou výrazně méně

Čeští důchodci už několik týdnů sledují debatu o tom, o kolik se jim od ledna příštího roku zvýší penze. Zatímco běžný zákonný výpočet míří přibližně k částce několika stokorun měsíčně, ministr práce prosazuje možnost téměř dvojnásobného růstu.
Právě vyšší částka ale zdaleka není jistá. Vláda se na ní dosud neshodla a přesnější čísla mají být známá letos v září. Přinášíme informace o tom, co se zatím ví.
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Pravidelná valorizace se odvíjí od růstu cen a mezd. Zákon počítá s vývojem životních nákladů domácností důchodců a s jednou třetinou
růstu reálných mezd. Podle současných propočtů vychází zvýšení průměrného důchodu pro leden příštího roku přibližně na 300 Kč měsíčně. O konečné valorizaci důchodů pro rok 2027 zatím rozhodnuto není, jasno by mělo být nejpozději během září. Foto: Magnific
To by bylo výrazně méně než letos. Od letošního ledna se průměrný starobní důchod
podle propočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zvýšil o 668 Kč. Pokud by se nynější odhad potvrdil, šlo by o nejslabší řádnou valorizaci za posledních deset let. Zákon umožňuje přidat víc
Tři stovky ale nejsou jedinou možností.
Zákon o důchodovém pojištění umožňuje při nízké valorizaci zvýšit procentní výměru tak, aby celkový růst průměrného starobního důchodu dosáhl nejvýše 2,7 %.
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Ministr práce Aleš Juchelka tuto variantu
podporuje:
„Vláda má zákonné oprávnění rozhodnout prostřednictvím nařízení o zvýšení valorizace až do maximální úrovně 2,7 procenta.“
Podle jeho propočtu by to znamenalo růst přibližně
o 590 Kč měsíčně.
Když jsem si obě částky postavila vedle sebe, rozdíl už nepůsobí zanedbatelně. U průměrné penze jde přibližně o 290 Kč každý měsíc, tedy asi o 3 480 Kč za rok.
Ve hře jsou nyní
tři možnosti: zákonná valorizace kolem 300 Kč měsíčně vyšší valorizace až přibližně 590 Kč měsíčně případný jednorázový příspěvek, jehož konkrétní výše zatím stanovena nebyla
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Právě tady se názory uvnitř koalice rozcházejí. Motoristé vyšší růst nad zákonný výpočet odmítají a poukazují na dopad do veřejných financí. Předseda rozpočtového výboru a ekonom Vladimír Pikora
pro TN.cz uvedl:
„Důchody mají růst podle zákona, nikoli podle toho, který ministr právě nabídne vyšší částku.“
Podle údajů citovaných
portálem Seznam Zprávy by každých dalších 100 Kč měsíčně pro důchodce znamenalo pro stát více než tři miliardy korun ročně. Ministryně financí Alena Schillerová zároveň upozorňuje, že vláda nejprve musí vyhodnotit možnosti rozpočtu a shodnout se na konkrétní částce. Rozdíl několika stovek korun měsíčně může být pro seniory znát zejména při běžných výdajích za energie, dopravu nebo potraviny. Foto: Magnific Rozhodující bude září
Pro seniory je teď nejdůležitější jedno. Ani 300 Kč, ani 590 Kč zatím nejsou definitivní částkou, kterou by bylo možné považovat za jistou. Zákon stanoví, že zvýšení důchodů musí být určeno prováděcím právním předpisem
nejpozději do 30. září předcházejícího roku.
Při čtení výrazných titulků bych proto byla opatrná. Důchodcům zatím nikdo již přiznaných 300 Kč nevzal. Rozhoduje se o tom, zda vláda využije možnost jít nad běžnou valorizaci. Právě mezi současným odhadem a maximální zvažovanou variantou může být u průměrné penze
rozdíl téměř 300 Kč měsíčně. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, hrot24.cz, zakonyprolidi.cz, seznamzpravy.cz