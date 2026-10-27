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Majitelé domů, pozor. Kdo vynechá tuhle 1 kontrolu, tomu pojišťovna po požáru nemusí dát ani korunuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když v rodinném domě hoří, myslí majitel hlavně na to, aby se […]
Majitelé domů, pozor. Kdo vynechá tuhle 1 kontrolu, tomu pojišťovna po požáru nemusí dát ani korunu
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 27.10.2026 05:53
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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