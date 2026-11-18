Norsko už není jen Haaland. Obrat proti Dánsku ukázal, proč potřebuje Ødegaarda
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Norsko už není jen Haaland. Obrat proti Dánsku ukázal, proč potřebuje Ødegaarda
Článek byl publikován 18.11.2026 12:45
Aston Martin oficiálně oznámil účast tří vozů na Dakaru 2027. Fernando Alonso, Sébastien Loeb a Lucas...
Connor McDavid bodoval ve všech 23 zápasech Edmontonu od začátku sezony. Vyrovnal tak jednu z velkých...
Jaromír Jágr mluví o rozlučkových zápasech a o těle, které už nemůže přehlížet. Definitivní konec kariéry...
Cutter Gauthier má během jediného měsíce čtyři hattricky, jako první hráč historie NHL. Jeho útočná série...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Dostihový šampion So You Are byl nalezen mrtvý v kontejneru na skládce
- Ronaldova sedmička našla nového střelce. Forbs rozhodl první výhru Portugalska po legendě
- Druhá největší dominance historie! Andrejevová navázala na Šarapovovou a předčila i nejlepší jízdy Sereny
- Procházka dostal na české ambasádě v Kataru vlajku pro štěstí. Pak popsal, proč je Stirling jiný soupeř než ostatní