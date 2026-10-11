Do Vánoc lehčí domov #2: skříň, ve které máš plno věcí, ale stejně nosíš pořád těch samých deset

Jsou věci, které vlastníme, a věci, které nosíme. Ty dvě skupiny se překrývají podstatně méně, než by naznačoval stav našich skříní. Proto dnes žádná kapslová revoluce, žádný povinný počet ramínek a už vůbec ne pytel, do kterého musí do půlnoci zmizet všechno, co v nás „nevyvolává radost“. Cílem není prázdná skříň. Cílem je skříň, ve které víš, co máš a proč to tam je.
Začni tím, co tě pravidelně štve
Některé věci nemusíš složitě hodnotit. Ony ti svůj verdikt sdělují pokaždé, když je vezmeš na sebe.
Kalhoty, které se zařezávají v pase. Svetr, který kouše tak, že pod ním potřebuješ ochranný oblek. Podprsenka, jejíž kostice vede osobní válku s tvým žebrem. Boty, o kterých už tři roky víš, že v nich po třiceti minutách nemůžeš chodit. Otázka není, jestli jsou „ještě dobré“. Otázka je, jestli je dobrovolně nosíš. Pokud ne, dej je stranou.
Věci „až zhubnu“ nemusí automaticky letět
Tady se minimalistické rady často mění v malou psychologickou čistku. Máš šaty, které jsou ti malé a miluješ je? Klidně si je nech. Nemusíš předstírat, že minulost nebo budoucnost neexistují.
Jen je nemusíš mít mezi oblečením, ze kterého se každé ráno oblékáš. Udělej jednu menší, přesně vymezenou krabici nebo část skříně pro věci jiné velikosti. Jakmile se nevejdou, musíš vybírat. Rozdíl je v tom, že „možná jednou“ už nezabírá půl aktuálního šatníku.
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Hromádka „opravit“ potřebuje datum
Knoflík čekající od roku 2022 už není plán. Je to archeologická vrstva. Všechny věci, které potřebují zkrátit, zašít, vyčistit, vyměnit zip nebo odnést k ševci, dej na jedno místo. A stanov si jednoduché pravidlo: co opravdu chceš zachránit, musí během několika týdnů projít opravou.
U kvalitních věcí dává oprava smysl i z hlediska životnosti oblečení. Výzkum britské organizace WRAP se dlouhodobě zabývá právě tím, jak oblečení udržet v používání déle, místo aby předčasně končilo v odpadu.
Duplikáty nejsou problém. Nepoužívané duplikáty ano
Máš pět bílých triček a všech pět nosíš? Gratulujeme, systém funguje. Máš sedm černých svetrů a šest z nich ignoruješ, protože jeden má správný výstřih, délku a nekouše? Pak nejspíš nepotřebuješ šest záloh pro případ, že svět zasáhne globální nedostatek černého úpletu.
Nech nejlepší. U zbytku si polož jedinou otázku: když je ten oblíbený čistý, sáhnu někdy dobrovolně právě po tomto?
Sentimentální věci nejsou obyčejné oblečení
Tričko z koncertu, šaty po babičce, svetr, ve kterém ses seznámila s někým důležitým, nebo děsivá mikina ze střední školy mohou mít nulovou módní hodnotu a obrovskou osobní.
Není důvod je hodnotit stejnou otázkou jako kancelářské kalhoty. Ale opět jim dej hranici. Jedna krabice vzpomínek je vzpomínková krabice. Tři police věcí, kterých se nesmíš dotknout, už jsou archiv.
Udělej si „čekárnu“
Nejtěžší věci nejsou ty, které miluješ nebo nenávidíš. Jsou to věci „možná“.
Nejsi si jistá? Dej je do krabice na dva nebo tři měsíce. Pokud sis za celou dobu nevzpomněla ani na existenci té halenky, dostala jsi poměrně dobrou odpověď bez dramatického rozhodnutí uprostřed nedělního odpoledne.
A co s věcmi, které odcházejí?
Čisté a nositelné kousky můžeš prodat, darovat konkrétnímu člověku, poslat dál přes swap nebo odevzdat organizaci, která oblečení přijímá. Poškozené kusy patří do odpovídajícího textilního sběru podle místních pravidel, ne automaticky do směsného odpadu.
A není potřeba si namlouvat, že darovací kontejner je kouzelná brána, za kterou se každý svetr okamžitě promění v něčí oblíbený kousek. Novější výzkumy evropského secondhandového toku ukazují, že systém dalšího využití textilu je mnohem komplikovanější. O důvod víc posílat dál hlavně věci, které jsou skutečně nositelné.
Až skříň zavřeš, nemusí v ní být o polovinu méně věcí. Úspěch klidně znamená jen to, že po otevření dveří konečně vidíš těch deset, které stejně nosíš pořád.
A tentokrát se k nim dostaneš bez sesuvu textilu.
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Zdroje: WRAP – Citizen Insights: Clothing Longevity and Circular Business Models Receptivity in the UK [1], WRAP – Understanding clothing donation and disposal behaviours [2], Fashion for Good – Sorting for Circularity: Project Rewear [3].