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Do Vánoc lehčí domov #2: skříň, ve které máš plno věcí, ale stejně nosíš pořád těch samých deset

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Skříň může být nacpaná tak, že dveře potřebují vyjednavače, a přesto každé ráno sáhneš po stejné košili, dvou svetrech a džínách. Druhý díl našeho předvánočního odlehčování proto míří do šatníku. Ne proto, abychom vyhodily půl života, ale abychom konečně zjistily, co v něm opravdu nosíme.
Do Vánoc lehčí domov #2: skříň, ve které máš plno věcí, ale stejně nosíš pořád těch samých deset

Do Vánoc lehčí domov #2: skříň, ve které máš plno věcí, ale stejně nosíš pořád těch samých deset

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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