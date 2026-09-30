Meteorologové varují před silnými dešti: V těchto oblastech může spadnout až 170 litrů vody

Jihozápad Evropy čekají na přelomu září a října silné deště. Na jihu Francie může během několika dnů spadnout až 170 litrů vody na metr čtvereční.
Zatímco v Česku se počasí na přelomu září a října obejde většinou bez výrazných srážek, část Evropy čeká mnohem dramatičtější situace. Silné deště
mají zasáhnout především Portugalsko, Španělsko a Francii. Na některých místech může během několika dnů napršet obrovské množství vody. Předpovědi počítají až se 170 litry na metr čtvereční. Intenzivní srážky navíc mohou přijít během velmi krátké doby. Největší hrozba je na jihu Francie
Nejvydatnější déšť se očekává mezi 29. zářím a 3. říjnem, jak uvedl polský web Dobra Pogoda. Nejvyšší úhrny mají zasáhnout především jižní a jihovýchodní části Francie, kde může
podle předpovědních modelů spadnout až 170 litrů vody na metr čtvereční. „ Výrazná část množství srážek může spadnout během několika pouhých hodin,“ upozorňuje web Fakt. Rychlý příval vody může způsobit problémy v níže položených oblastech.
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Riziko zvyšuje také možnost, že se bouřky a silné srážky budou opakovaně vracet nad stejná místa. Půda pak nemusí stačit další vodu vsakovat a
menší řeky či potoky mohou rychle stoupat. Meteorologové proto upozorňují na možnost zatopených silnic, budov a také bleskových povodní. Výrazné srážky přitom nemusejí trvat celý den. Problémem může být jejich intenzita během několika hodin.
Fotografie: Magnific
Nepříznivé počasí zasáhne také Irsko, kde meteorologové vydali na úterý žluté výstrahy před silným větrem. Pro hrabství Cork, Kerry a Waterford navíc
platí varování před vydatným deštěm. „ Dopady mohou zahrnovat ztížené cestování, popadané stromy, trosky a přelévání vln,“ uvedl podle Irish Times tamní meteorologický úřad. Česko se naopak nejhorší srážkové situaci vyhne. Podle ČHMÚ se výrazné deště neočekávají, pouze na Frýdlantsku může v nejbližších dnech zesílit vítr. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o nové předpovědi počasí na zimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
DobraPogoda24, Fakt, IrishTimes
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Meteorologové varují před silnými dešti: V těchto oblastech může spadnout až 170 litrů vody pochází z webu Světkreativity.