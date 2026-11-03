Kdo doma pečuje o stárnoucí rodiče, může se dočkat úlevy až 27 000 Kč. Stát ukáže plán do konce roku

Tatínek po mrtvici sám nevstane z postele, a tak dcera zkrátí směny a odpoledne tráví u něj. Podobně žijí statisíce lidí. Mnozí z nich si myslí, že stát za péči platí přímo jim. Peníze ale míří k někomu jinému a pečující mají vlastní jistoty, o kterých často nevědí.
Příspěvek dostává rodič
Částka z nadpisu je nejvyšší příspěvek na péči, který stát vyplácí už dnes. Náleží člověku, který potřebuje pomoc, tedy třeba stárnoucí mamince. Ta z něj platí toho, kdo se o ni stará. Zaplatit tak může blízkého člověka, asistenta sociální péče, registrovanou sociální službu, případně hospic.
Celých 27 000 Kč měsíčně náleží jen při úplné závislosti a jen tehdy, když se o člověka nestará pobytové zařízení, například domov pro seniory. Rodina, která o příspěvek ještě nežádala nebo má rodič zatím přiznaný nižší stupeň, může podle jeho stavu dosáhnout až na tuto částku. Nová podpora určená přímo pečujícím zatím žádnou konkrétní sumu nemá.
Kolik dostane většina rodin
Většina seniorů nejvyšší částku nedostane. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti. Úřad ho určí podle toho, kolik základních potřeb člověk sám nezvládne, třeba pohyb, orientaci, osobní hygienu, jídlo nebo péči o domácnost. Měsíční částky pro dospělé platí od 1. ledna 2026 a případná novela zákona je může změnit.
Stupeň závislosti Příspěvek měsíčně I. stupeň 1 300 Kč II. stupeň 5 400 Kč III. stupeň 14 800 Kč IV. stupeň, bez pobytové služby 27 000 Kč IV. stupeň, s pobytovou službou 23 000 Kč Na co má nárok pečující
Pečující dnes vlastní dávku za péči nemá. Organizace pečujících upozorňují, že příspěvek jeho ušlý výdělek nevyrovná. Zákon mu přesto dává několik jistot:
Zdravotní pojištění za něj platí stát, když se stará o člověka od II. stupně. Krátce po přiznání příspěvku musí pojišťovně doložit potvrzení z Úřadu práce. Péče o blízkého nebo spolubydlícího od II. stupně se mu počítá do důchodu jako náhradní doba pojištění. Musí si ji ale nechat potvrdit rozhodnutím OSSZ. Zaměstnanec, který se o člověka od II. stupně stará dlouhodobě a většinou bez cizí pomoci, má nárok na kratší úvazek, když o něj písemně požádá. Zaměstnavatel ho smí odmítnout jen z vážných provozních důvodů. Dlouhodobé ošetřovné z nemocenského pojištění pomůže po propuštění blízkého z nemocnice, ovšem jen přechodně a ve výši podle dřívějšího příjmu. Po tu dobu má pečující nárok na volno, které mu zaměstnavatel nesmí odmítnout. Výpověď mu v té době dát nesmí, až na zákonné výjimky, jako je rušení zaměstnavatele nebo závažné porušení povinností. Co stát ukáže do konce roku
Komise pro rozvoj sociálních služeb, kterou zřídilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, se poprvé sešla 29. září 2026. Podle tiskové zprávy MPSV z letošního podzimu chce ministerstvo první návrhy reformy představit do konce roku 2026. Jedna pracovní skupina komise se věnuje podpoře pečujících a domácí péči, další témata jsou odlehčovací služby a péče po propuštění z nemocnice.
Plán ještě neznamená nová pravidla. Tiskový odbor MPSV v říjnu 2026 pro web České důchody uvedl, že návrhy hotové do konce roku mohou být předány k dalšímu zpracování ještě letos. Na zbylá témata může mít komise o šest měsíců víc času, nejpozději do poloviny roku 2027. Jde jen o termíny odborných podkladů. Kdy by změny začaly platit, ministerstvo zatím neřeklo.
Aleš Juchelka, který ministerstvo vede, označuje podporu pečujících za svou osobní prioritu a chce jim dát finanční jistotu. Pro Seznam Zprávy v březnu 2026 mluvil o hledání modelu s částkou navázanou na sociální služby. Kolik by to mělo být, ministerstvo zatím nezveřejnilo.
První krok vede na úřad práce
Formálně o příspěvek žádá sám senior a žádost vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce ČR. Místo něj ji může podat i zmocněnec s plnou mocí, kterou není třeba ověřovat. Úřad pak provede sociální šetření u seniora doma, zdravotní stav posoudí Institut posuzování zdravotního stavu a nakonec přijde rozhodnutí. U nemoci v konečném stadiu stačí potvrzení lékaře a úřad bez šetření a posudku přizná III. stupeň na omezenou dobu.
Žádost o příspěvek na péči podává senior na krajské pobočce Úřadu práce, za něj ji může podat i blízký s plnou mocí. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels.
Než rodina začne shánět potvrzení pro pojišťovnu nebo kvůli důchodu, vyplatí se probrat konkrétní nárok s úřadem práce a s OSSZ. S otázkami k příspěvku na péči a dalším dávkám poradí bezplatné call centrum Úřadu práce ČR na lince 800 779 900.
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