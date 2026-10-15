Je mi 33 let a nemám děti. Rodičům pomáhám splácet hypotéku, přesto si myslí, že jsem sobec

Třiatřicetiletá žena žije samostatně, vydělává si a každý měsíc přispívá rodičům na splátky hypotéky. Přesto se při rodinných setkáních opakovaně vrací rozhovor k tomu, proč ještě nemá děti. Rodiče její finanční pomoc přijímají, zároveň však považují založení vlastní rodiny za důležitý životní krok, který podle nich příliš dlouho odkládá. V modelovém příběhu se tak střetávají dvě představy o tom, co znamená být odpovědným dospělým člověkem. Pro ženu je důležité finanční zázemí, samostatnost a možnost rozhodovat o své budoucnosti. Její rodiče naopak přikládají větší význam manželství a rodičovství, které považují za přirozené pokračování dospělého života.
Finanční pomoc se postupně stává samozřejmostí
Pravidelné příspěvky rodičům mohou původně vzniknout jako dočasná pomoc v obtížnější finanční situaci. Pokud však pokračují několik let, snadno se stanou součástí rodinného rozpočtu. Rodiče s penězi začnou počítat a jejich dospělé dítě přizpůsobuje vlastní výdaje tomu, kolik musí každý měsíc odeslat. Taková pomoc přitom nemusí znamenat zanedbatelnou částku, zvláště pokud člověk současně hradí vlastní bydlení, dopravu a další životní náklady. Při příspěvku pět tisíc korun měsíčně jde za jediný rok o 60 tisíc korun, během pěti let už o 300 tisíc korun. Peníze, které by jinak mohly posloužit jako finanční rezerva nebo základ vlastního bydlení, tak pomáhají udržovat domácnost rodičů.
Zajímavé souvislosti přináší evropský výzkum zaměřený na vztahy mezi bezdětnými dospělými a jejich stárnoucími rodiči. Analýza údajů z jedenácti evropských zemí ukázala, že bezdětní lidé mají přibližně o 20 až 40 procent vyšší pravděpodobnost poskytování podpory rodičům než lidé, kteří děti mají. Výzkum přitom sledoval nejen finanční příspěvky, ale také praktickou a emocionální pomoc. Výraznější souvislost se projevovala zejména u podpory starších matek. Výsledky tak zpochybňují rozšířenou představu, podle které lidé bez potomků věnují své prostředky především vlastním potřebám. Výzkumníci ovšem neposuzovali konkrétní rodinné konflikty ani důvody, proč se jednotlivci rozhodli děti nemít.
Rodiče mají o správném životě jiné představy
Rozdílné generační postoje se často projevují právě při rozhovorech o rodině a budoucnosti. Starší generace může považovat manželství a narození potomků za důležité milníky, které by měly následovat po dokončení školy a získání zaměstnání. Dnešní třicátníci však častěji řeší také dostupnost bydlení, stabilitu příjmů nebo vlastní připravenost na rodičovství. Odlišné životní priority přitom automaticky neznamenají, že jedna generace přistupuje k rodinným povinnostem zodpovědněji než druhá. Rozhodnutí nemít děti může být dobrovolné, ale může souviset také se zdravotními, partnerskými či ekonomickými okolnostmi. Předpoklad, že každý bezdětný člověk vědomě upřednostňuje pohodlnější život, proto nemusí odpovídat skutečnosti.
Mateřství se posouvá do vyššího věku
Proměnu rodinného života zachycují také české demografické statistiky. V roce 2025 se v České republice živě narodilo přibližně 77,6 tisíce dětí, což představovalo nejnižší počet v historii celoplošného statistického sledování na našem území. Oproti roku 2021 se počet narozených dětí snížil přibližně o 31 procent. Pokles plodnosti se přitom týká různých věkových skupin, nikoliv pouze nejmladších žen. Významnou skupinu rodiček dlouhodobě tvoří ženy mezi 30. a 34. rokem života, takže narození prvního dítěte po třicítce není ničím neobvyklým. Samotná statistika porodnosti však nevysvětluje, kolik lidí děti mít nechce a kolik rodičovství odkládá kvůli okolnostem.
Finanční podpora mezi rodiči a dospělými dětmi není pouze otázkou rodinné solidarity. Český občanský zákoník stanoví vzájemnou vyživovací povinnost mezi předky a potomky a výslovně uvádí, že děti mají svým rodičům zajistit slušnou výživu. To však neznamená automatickou povinnost splácet jejich hypotéku nebo financovat všechny výdaje domácnosti. Nárok na výživné souvisí mimo jiné s tím, zda se rodič dokáže sám živit, a při stanovení jeho rozsahu se posuzují potřeby oprávněného i finanční možnosti povinného. Dobrovolný příspěvek na úvěr proto nelze zaměňovat za zákonem stanovené výživné. Pokud se rodina na pravidelné pomoci dohodne, je důležité vyjasnit její výši, účel i dobu trvání, aby finanční závazek nebyl zdrojem dalších sporů.
Vděčnost a očekávání mohou být dvě rozdílné věci
V podobných rodinných situacích nemusí konflikt vznikat pouze kvůli penězům nebo rozhodnutí nemít děti. Podstatnou roli může hrát také to, zda rodiče vnímají pomoc svého potomka jako dobrovolné gesto, nebo jako samozřejmou povinnost. Dospělé dítě může současně získat pocit, že jeho dosavadní úsilí nemá dostatečnou hodnotu, pokud nesplňuje další rodinná očekávání. Finanční příspěvky přitom samy o sobě nezaručují, že se rodiče a potomci shodnou na podobě budoucího života. Stejně tak přání mít vnoučata nezakládá rodičům právo rozhodovat o rodičovství svých dospělých dětí. Právě oddělení finanční pomoci od osobních životních rozhodnutí může být zásadní pro zachování dobrých vztahů.
Použité zdroje: cambridge.org, statistikaamy.csu.gov.cz, nzip.cz