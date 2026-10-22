Giannis dal při debutu za Miami 35 bodů. Edwards mu odpověděl devíti trojkami a výkonem jako Jordan

Díky druhému zahajovacímu utkání s více než čtyřiceti body se zařadil do společnosti Wilta Chamberlaina a Michaela Jordana. Miami přitom neprohrálo proto, že by jeho nová hvězda zklamala. Mnohem větší problém představovala střelba z dálky a neschopnost držet krok s tempem soupeře.
Anthony Edwards vstoupil do nové sezony NBA způsobem, který okamžitě připomněl, proč patří mezi nejnebezpečnější střelce soutěže. V Miami nastřílel 45 bodů, proměnil devět trojek a pomohl Minnesotě k jasnému vítězství 131:106. Přitom právě domácí Heat měli před zápasem jeden z největších důvodů k očekávání.
Giannis Antetokounmpo poprvé nastoupil v jejich dresu po letním přestupu z Milwaukee. Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA měl výrazně posílit mužstvo, které se chce vrátit mezi uchazeče o mistrovský titul. Giannis osobně nezklamal. Zaznamenal 35 bodů, z toho 21 už v prvním poločase. Jenže Minnesota měla Edwardsovu mimořádnou střelbu a několik dalších hráčů, kteří dokázali domácí obranu pravidelně trestat.
Edwards se zařadil vedle Chamberlaina a Jordana
Pětačtyřicet bodů při zahájení sezony je samo o sobě výjimečný výkon. Edwards ale přidal také historickou statistiku. V úvodním zápase předchozí sezony nastřílel Portlandu 41 bodů. Nyní se mu podařilo překonat čtyřicetibodovou hranici znovu. Stal se tak teprve třetím hráčem v historii NBA, který zaznamenal alespoň 40 bodů ve více než jednom zahajovacím utkání sezony.
Před ním to dokázali pouze Wilt Chamberlain a Michael Jordan. Chamberlain měl podobných večerů čtyři, navíc v letech 1959 až 1962 za sebou. Jordan třikrát. Edwards tedy vstoupil do skupiny, ve které se nacházejí dvě z největších postav basketbalové historie.
Pro Minnesotu je to další potvrzení, že má hráče schopného sám vytvořit mimořádnou střeleckou převahu. Devět úspěšných trojek navíc ukazuje, jak nebezpečný může být i v situacích, kdy se nedostane přímo ke koši.
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Miami mělo Giannise. Minnesota měla mnohem více střelců
Právě střelba z dálky představovala největší rozdíl mezi oběma týmy. Minnesota nastřílela z trojkové vzdálenosti 63 bodů, zatímco Miami pouze 24. Rozdíl tedy činil 39 bodů. To je obrovský rozdíl, který nelze vysvětlit jen Edwardsovým výjimečným večerem.
Dalších 21 bodů přidal LaMelo Ball při své premiéře za Timberwolves. Jaden McDaniels zaznamenal 17 bodů, Ayo Dosunmu šestnáct a Jonathan Kuminga dvanáct. Minnesota tak dokázala útočnou hrozbu rozložit mezi několik hráčů. Miami se naopak muselo výrazně opírat o Giannise. Ten proměnil třináct z devatenácti střel z pole a ukázal, že dokáže být nebezpečný také v novém prostředí.
Jeho individuální úspěšnost však nedokázala vyrovnat střeleckou převahu hostů. Bam Adebayo přidal patnáct bodů, ale Heat postrádali další výrazné střelecké příspěvky, které by Minnesotě zabránily soustředit se na obranu prostoru kolem koše.
Šest minut změnilo celý zápas
Rozhodující úsek přišel na přelomu druhé a třetí čtvrtiny. Minnesota vedla pouze o jediný bod, takže utkání bylo stále otevřené. Následně však předvedla sérii 23:7, která během přibližně šesti minut změnila těsný zápas v jasnou převahu hostů. Edwards a Ball během této pasáže společně nastříleli sedmnáct bodů.
Miami naopak proměnilo jen tři z devíti střel a dopustilo se čtyř ztrát míče. Najednou Timberwolves vedli 78:61. Takový rozdíl už se proti dobře hrajícímu soupeři dotahuje velmi obtížně. Minnesota navíc pokračovala v přesné střelbě a nedovolila domácím, aby se do utkání skutečně vrátili.
Giannis ještě hledal způsob, jak skóre snížit, ale v závěru musel po šestém osobním faulu předčasně opustit hřiště. Jeho premiéra tak skončila nejen vysokou porážkou, ale i frustrací z utkání, ve kterém byl individuálně produktivní, aniž by dokázal výsledek zásadně změnit.
Giannisův debut neukázal špatný přestup. Ukázal problém Miami
Po jediné porážce by bylo nesmyslné tvrdit, že příchod Antetokounmpa do Miami nefunguje. Naopak jeho 35 bodů naznačuje, že Heat získali přesně to, co očekávali: hráče schopného pravidelně dominovat v blízkosti koše. Otázkou však zůstává, jak dobře dokáže celý tým využít jeho schopnosti.
Giannis je mimořádně nebezpečný při nájezdech, v přechodu do útoku i při zakončení přes kontakt. Aby však mohl tyto vlastnosti využívat co nejúčinněji, potřebuje vedle sebe spoluhráče, které soupeřova obrana nemůže nechat volně střílet.
Pokud Miami nebude dostatečně přesné z trojkové vzdálenosti, mohou protivníci soustředit více hráčů kolem vymezeného území a komplikovat Giannisovi cestu ke koši. Právě Minnesota ukázala, jak velkou výhodu může kvalitní střelba z dálky vytvořit. Heat navíc prohráli souboj na doskoky 34:52, takže soupeři dovolili získat výraznou převahu i v další důležité části hry.
To jsou konkrétní oblasti, na kterých může trenérský štáb pracovat. Samotný Giannis je nezachrání, ať už bude individuálně hrát jakkoli dobře.
Edwards poslal soupeřům první výrazný vzkaz
Minnesota zahájila sezonu vítězstvím, které má několik pozitivních rovin. Edwards předvedl historický střelecký výkon, Ball úspěšně debutoval a mužstvo dokázalo vytvořit dostatečnou útočnou šířku, aby porazilo soupeře s jednou z největších hvězd ligy.
Pro Anthonyho Edwardse však bude stejně důležité, co předvede v dalších zápasech. Devět trojek a 45 bodů představuje výjimečný večer, nikoli průměr, který by mohl dlouhodobě udržovat. Pokud ale Minnesota dokáže pravidelně vytvářet kvalitní střelecké příležitosti také pro ostatní hráče, nemusí Edwards pokaždé dosahovat podobných čísel.
Miami má před sebou složitější úkol. Musí najít způsob, jak Giannisovu individuální kvalitu propojit s útočnou hrou celého týmu. Jeho první zápas ukázal, že i 35 bodů od nové hvězdy může být málo, pokud soupeř nastřílí téměř o čtyřicet bodů více z trojkové vzdálenosti. Giannis měl při premiéře velmi dobrá čísla. Edwards měl ještě lepší a Minnesota navíc předvedla výrazně účinnější týmový basketbal.
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Zdroje: Vše o sportu [1], The Guardian – Anthony Edwards scores 45 as Timberwolves spoil Giannis's Heat debut [2], Associated Press – Edwards hits nine three-pointers as Timberwolves beat Heat [3], ESPN – Minnesota Timberwolves vs Miami Heat, game summary [4].