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Giannis dal při debutu za Miami 35 bodů. Edwards mu odpověděl devíti trojkami a výkonem jako Jordan

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Giannis Antetokounmpo měl při svém prvním zápase za Miami Heat ukázat, proč se jeho letní přestup stal jednou z největších událostí NBA. Řecký basketbalista nastřílel 35 bodů, ale ani to nestačilo. Minnesota Timberwolves zvítězila 131:106 a hlavním hrdinou byl Anthony Edwards, který nasbíral 45 bodů, deset doskoků a proměnil devět trojek.
Giannis dal při debutu za Miami 35 bodů. Edwards mu odpověděl devíti trojkami a výkonem jako Jordan

Giannis dal při debutu za Miami 35 bodů. Edwards mu odpověděl devíti trojkami a výkonem jako Jordan

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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