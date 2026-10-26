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Gangsteři si vybrali špatného dědečka. Netflix chystá drsný akční thriller, který připomíná legendárního Ramba

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Kdo říká, že akčním hrdinům musí být do třiceti? Na Netflix se řítí indonéský akční thriller Nikdy se nevzdávej (Never Surrender), ve kterém vezme spravedlnost do vlastních rukou dědeček, jenž má k bezbrannému staříkovi pořádně daleko. První ukázky připomínají legendárního Ramba a naznačují, že Sylv
Gangsteři si vybrali špatného dědečka. Netflix chystá drsný akční thriller, který připomíná legendárního Ramba

Gangsteři si vybrali špatného dědečka. Netflix chystá drsný akční thriller, který připomíná legendárního Ramba

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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