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Nicolas Cage a Antonio Banderas poprvé spolu. HBO vytáhlo dvě hollywoodská esa pro návrat jednoho ze svých nejlepších krimi seriálů

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Do newyorské zátoky Jamaica Bay se přesune další temné vyšetřování a s ním dvojice, která spolu ještě nikdy nestála před kamerou. K Nicolasi Cageovi, který svou roli potvrdil na newyorském Comic-Conu, se nově přidal Antonio Banderas. Kultovní krimi HBO Temný případ (True Detective) tak má pro pátou
Nicolas Cage a Antonio Banderas poprvé spolu. HBO vytáhlo dvě hollywoodská esa pro návrat jednoho ze svých nejlepších krimi seriálů

Nicolas Cage a Antonio Banderas poprvé spolu. HBO vytáhlo dvě hollywoodská esa pro návrat jednoho ze svých nejlepších krimi seriálů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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