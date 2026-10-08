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Estetika versus výkon: Jak vybrat spolehlivý pákový kávovar, který sedne i do interiéru

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Otevřené kuchyně a kuchyňské kouty v obývacím prostoru z bytu udělaly showroom, a kávovar se tak stal nejen kusem vybavení, ale přímo stylovým doplňkem. Otázka „jak vybrat kávovar“ se proto čím dál častěji mění na „jak vybrat kávovar, který bude skvěle fungovat a esteticky doplňovat naši kuchyň“. Víte, na co se zaměřit při výběru pákového kávovaru? Pákový […]
Zdroj foto: Voyagerix / Adobestock.com

Zdroj foto: Voyagerix / Adobestock.com

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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