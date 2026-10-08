Estetika versus výkon: Jak vybrat spolehlivý pákový kávovar, který sedne i do interiéru

Otevřené kuchyně a kuchyňské kouty v obývacím prostoru z bytu udělaly showroom, a kávovar se tak stal nejen kusem vybavení, ale přímo stylovým doplňkem. Otázka „jak vybrat kávovar“ se proto čím dál častěji mění na „jak vybrat kávovar, který bude skvěle fungovat a esteticky doplňovat naši kuchyň“. Víte, na co se zaměřit při výběru pákového kávovaru?
Pákový kávovar připraví kávu přesně podle vašeho stylu
Základní a kompaktní modely pákových kávovarů nabízejí oproti automatům menší rozměry a plnou kontrolu nad tím, jak silné a husté espresso si připravíte. Páka nechává rozhodnutí (a trochu kavárenského řemesla) na vás, což řada milovníků kávy oceňuje stejně jako minimalistický vzhled těchto přístrojů. Pokročilejší pákové modely a poloprofesionální stroje jsou naopak často prostorově náročnější oproti automatickým kávovarům.
Jak vybrat pákový kávovar podle skutečného provozu v domácnosti
Než se rozhodnete pro svého kávového favorita, zvažte několik praktických bodů:
- Frekvence použití – pokud si kávu dáváte jen vy sami jednou denně, stačí i základní model s manuální parní tryskou. Pro časté cappuccino se vyplatí model s asistovaným napěňováním. Pro rodinu s více milovníky kávy se vyplatí přístroj s rychlejším nahřátím a stabilnějším výkonem.
- Typ kávy – mletá káva, nebo čerstvá zrna a vlastní mlýnek? Ne všechny pákové kávovary mají integrovaný mlýnek, u části modelů mletí řešíte zvlášť.
- Mléčné nápoje – pokud máte rádi cappuccino nebo latte, vybírejte model s parní tryskou, ideálně s asistovaným napěňováním, které usnadní vytvoření bohaté mléčné pěny i začátečníkům.
- Rozměry a umístění – změřte si místo na lince včetně prostoru nad přístrojem pro manipulaci s pákou a nádobkou na mlé
Záleží na designu pákového kávovaru?
Každá kuchyňská linka i obývací prostor mají individuální podobu – barvu skříněk, materiál pracovní desky, styl doplňků apod. Objemný plnoautomat s velkým zásobníkem na zrna a displejem tento dojem snadno naruší. Pákové kávovary jsou naproti tomu obvykle nižší, užší a díky retro liniím nebo naopak čistému nerezovému designu zapadnou do klasické i moderní kuchyně. Řada modelů navíc existuje v paletě odstínů, takže si přístroj můžete vybrat přímo podle barevného ladění interiéru.
Tip: Pokud řešíte poměr designu a výkonu, podívejte se na nabídku pákových kávovarů De’Longhi. Řady jako Dedica jsou navrženy pro minimum místa na pultu při zachování dostatečného tlaku a stabilní přípravy, zatímco modely La Specialista přidávají aktivní kontrolu teploty a pokročilé ruční napěnění mléka pro milovníky cappuccina. Díky škále barevných provedení navíc snadno najdete variantu, která ladí s vaší kuchyní.
Estetika i výkon jdou dohromady!
Kompaktní pákový kávovar dnes nemusí být kompromisem – najdete modely, které designově zapadnou do interiéru a zároveň drží stabilní tlak i teplotu potřebnou pro kvalitní espresso každé ráno. Při výběru se zaměřte na tlak čerpadla, rychlost a stabilitu ohřevu, možnosti napěňování mléka a v neposlední řadě i na rozměry a design přístroje.
Zdroj: DeLonghi