Výchovné se od roku 2027 začne valorizovat jinak. Změna se týká i dříve přiznaných důchodů

Výchovné je součástí procentní výměry starobního důchodu, a proto se dosud při valorizacích zvyšovalo spolu s ní. Od 1. ledna 2027 ale začne platit jiný postup. Před samotným zvýšením procentní výměry se z ní nejprve odečte 500 korun za každé vychované dítě, na které důchodci výchovné náleží. Teprve zbývající část penze se zvýší o příslušné valorizační procento. Následně se k výsledku znovu připočte 500 korun za každé dítě. Samotná pětistovka tak zůstane při budoucích valorizacích pevná a nebude už automaticky růst stejným tempem jako zbytek procentní výměry důchodu.
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Nové pravidlo platí i pro starší penze
Změna se neomezí pouze na lidi, kterým bude starobní důchod přiznán od roku 2027. Stejný mechanismus se použije také u důchodů přiznaných v předchozích letech, jejichž součástí už výchovné je. U těchto penzí se výchovné v minulosti spolu s procentní výměrou valorizovalo, takže výsledná část důchodu odpovídající původní pětistovce mohla postupně vyrůst.
Od roku 2027 se však při dalším zvýšení penze odečte z procentní výměry pouze částka 500 korun za každé dítě. Zbytek procentní výměry se valorizuje a následně se stejných 500 korun připočte zpět. Dosavadní valorizace tím nejsou zpětně rušeny, mění se pouze způsob dalších zvýšení důchodu.
V roce 2027 bude růst procentní části nízký
Konkrétní parametry pravidelné valorizace pro rok 2027 už jsou stanoveny. Od ledna vzroste základní výměra důchodu o 270 korun na 5 170 korun měsíčně a procentní výměra se zvýší o 0,2 procenta. Právě při tomto zvýšení se poprvé použije nový způsob zacházení s výchovným.
U samotné částky 500 korun odpovídá 0,2 procenta jedné koruně, takže bez nové úpravy by letošní dopad valorizace výchovného byl u jednoho dítěte velmi malý. Rozdíl proto nebude při první valorizaci nijak výrazný, význam změny je především dlouhodobý, protože pevná částka už nebude s dalšími valorizacemi postupně narůstat. Celková výše důchodu se samozřejmě bude dál zvyšovat podle obecných pravidel pro základní a procentní výměru.
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Od roku 2027 se mění také ocenění péče
Rok 2027 přinese i širší změnu v tom, jak se péče o děti promítne do nově přiznávaných důchodů. Při výpočtu penze se začne u péče o dítě do tří let porovnávat dosavadní princip vyloučené doby s novým oceněním prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu. Systém má automaticky použít variantu, která vyjde pro žadatele výhodněji.
V jedné z možností se výchovné ve výši 500 korun započítá pouze za třetí a každé další vychované dítě, zatímco při výpočtu založeném na vyloučených dobách může být při splnění podmínek zahrnuto i za první dvě děti. Tato pravidla se budou týkat důchodů přiznávaných od 1. ledna 2027 a neznamenají zpětný přepočet penzí přiznaných do konce roku 2026. Pro současné důchodce je proto nejdůležitější právě změna budoucí valorizace již přiznaného výchovného.
Česká správa sociálního zabezpečení, e-Sbírka