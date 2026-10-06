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Výchovné se od roku 2027 začne valorizovat jinak. Změna se týká i dříve přiznaných důchodů

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Od ledna 2027 se změní způsob, jakým se při valorizaci starobních důchodů zachází s výchovným za děti. Pevná částka 500 korun za každé vychované dítě se už nebude zvyšovat společně s procentní výměrou důchodu. Nové pravidlo se přitom uplatní také u penzí, které byly přiznány před rokem 2027.
Rok 2027 přinese i širší změnu v tom, jak se péče o děti promítne do nově přiznávaných důchodů.

Rok 2027 přinese i širší změnu v tom, jak se péče o děti promítne do nově přiznávaných důchodů.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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