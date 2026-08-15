Dnes odpoledne zrušte plány. V 16:20 odpálí Nova akční nářez, co strčí do kapsy i Indiana Jonese.

Sobotní odpoledne je jako stvořené k tomu, abyste se zabydleli na gauči a nechali se unést příběhem, který vás odvede tisíce kilometrů daleko. Představte si žhavé písky, kde se mísí historie s nebezpečím. Kde každý krok může být poslední a kde se pod vrstvami prachu skrývá tajemství, které by mohlo změnit svět.
Tahle jízda má všechno: charismatického hrdinu, který objeví vzácnou minci a tím spustí lavinu událostí; legendární loď z americké občanské války, která zmizela uprostřed Sahary; smrtící epidemii a diktátora v patách; a samozřejmě partu, která to celé musí rozmotat dřív, než bude pozdě.
Jde o klasické dobrodružství, jaké se dnes už moc netočí. Žádné temné drama, jen čistá zábava s humorem a akcí. Přesně to, co potřebujete k sobotnímu odpoledni.
Matthew McConaughey v roli, která měla být začátkem velké série
Teprve teď vám prozradíme, o jaký film jde. Sahara z roku 2005 režiséra Brecka Eisnera vsadila na hvězdné trio. Matthew McConaughey jako Dirk Pitt, Steve Zahn jako jeho parťák Al Giordino a Penélope Cruz v roli lékařky Evy Rojas. Trojice, která měla bavit diváky v celé sérii filmů podle bestsellerů Clivea Cusslera.
Měla. Zatímco knihy Cusslera prodávaly miliony výtisků po celém světě, film se stal finančním masakrem. A autor předlohy? Ten u soudu v Los Angeles prohlásil, že produkce vyrvala srdce z jeho knihy a zničila celý projekt. Spolupráce skončila u soudu a plány na pokračování pohřbila realita čísel.
Navy SEALs, tvrdohlaví velbloudi a 6000 mil v obytňáku
McConaughey a Zahn to ale nebrali na lehkou váhu. Před natáčením absolvovali drsný vojenský výcvik pod vedením instruktora Navy SEALs Harryho Humphriese. Učili se taktiku, zacházení se zbraněmi, instinktivní reakce v boji. Všechno proto, aby akční scény vypadaly věrohodně.
Pak přišli velbloudi. Zvířata, která na rozdíl od koní nenávidí běh. Přimět je ke cvalu vedle jedoucího vlaku? Týdny trpělivého tréninku pro herce i trenéry. Velbloudi museli přivyknout na hluk, herci na jejich tvrdohlavost.
A McConaughey, který byl zároveň výkonným producentem, vymyslel netradiční propagaci. Zapřáhl svůj vlastní 28stopý obytný přívěs Airstream a osobně projel přes 6000 mil napříč USA. Propagoval film přímo mezi lidmi, od dveří ke dveřím. Hollywoodská hvězda v obytňáku – to se nevidí každý den.
Odtajněné účetnictví: Když soud odhalí, jak se v Hollywoodu utrácí
Teď to přijde. Kvůli soudnímu sporu mezi Cusslerem a produkcí musely být kompletně odtajněny účetní knihy. Sahara se tak stala jedním z mála hollywoodských projektů s plně veřejným financováním. A čísla? Ta vyrazila dech.
Čistý produkční rozpočet: 160 milionů dolarů. Marketing a distribuce: dalších 81,1 milionu. Celosvětové tržby: pouhých 119,2 milionu. Čistá ztráta: mezi 78,3 a 105 miliony dolarů. Jeden z největších propadáků historie.
Ale to není všechno. Soudní spisy odhalily bizarní položky. Produkce zaplatila 237 386 dolarů na „místních úplatcích“. Šlo o platby, které měly podle soudních dokumentů pomoci překonávat nejrůznější překážky během natáčení v zahraničí. Právě podobné výdaje ukázaly, jak rychle mohou náklady hollywoodského velkofilmu v exotických lokacích narůst.
Kdy si Saharu pustit?
Navzdory obrovským nákladům ale Sahara úplným propadákem u diváků nebyla. Film si našel své fanoušky a dodnes funguje především jako nenáročná dobrodružná podívaná, která kombinuje poušť, honičky, humor, poklady a pořádnou dávku hollywoodské akce. Kritici sice filmu příliš nefandili, divácké hodnocení ale bylo výrazně příznivější.
Plánovaná série s Dirkem Pittem však po jednom filmu skončila. McConaughey už se jako slavný dobrodruh v dalších pokračováních neobjevil a Sahara zůstala jediným filmovým dobrodružstvím, které tento ambiciózní projekt podle Cusslerových knih nabídl.
A možná právě proto stojí za to si film po letech pustit. Ne jako dokonale promyšlený hollywoodský blockbuster, ale jako připomínku doby, kdy se ještě natáčely velké dobrodružné filmy bez komiksových hrdinů a nekonečných digitálních světů. Sahara je zkrátka dvěma hodinami exotiky, akce a humoru – a navíc film, jehož vlastní příběh v zákulisí byl možná ještě divočejší než ten na plátně.
Pokud si chcete Saharu připomenout, máte ideální příležitost už dnes. Dobrodružný film s Matthewem McConaugheym odvysílá TV Nova od 16:20.
Zdroje článku: Sahara (2005 film) - Wikipedia, denofgeek.com, movieweb.com, reddit.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá