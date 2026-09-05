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Čip A20 Pro pro iPhone 18 Pro má dorazit s šesti jádry CPU. Výraznější změny se čekají u grafiky a AI

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iPhone 18 Pro by podle dostupných informací měl dorazit s čipem A20 Pro, který na první pohled nepřinese dramatické změny v procesorové architektuře. Ta počítá...
Čip A20 Pro pro iPhone 18 Pro má dorazit s šesti jádry CPU. Výraznější změny se čekají u grafiky a AI

Čip A20 Pro pro iPhone 18 Pro má dorazit s šesti jádry CPU. Výraznější změny se čekají u grafiky a AI

Zdroj: iPhone 17 Pro Max; zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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