Čip A20 Pro pro iPhone 18 Pro má dorazit s šesti jádry CPU. Výraznější změny se čekají u grafiky a AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čip A20 Pro pro iPhone 18 Pro má dorazit s šesti jádry CPU. Výraznější změny se čekají u grafiky a AI
Ve zkratce: OpenAI představila model GPT-6 Astra, který přináší zásadní pokrok v automatizaci úloh a...
Již příští středu 9. září Apple velmi pravděpodobně představí novou generaci telefonů iPhone a chytrých...
Mimo nových vysavačů a robotického čističe bazénů představil Roborock také novou generaci robotické...
Populární kolekci Brilliant Collection zastřešenou firmou Motorola doplňuje nový telefon nesoucí název Razr...
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