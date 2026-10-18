Nakládané beraní rohy v octovém láku: Křupavé papričky s plnou chutí, které se skvěle hodí ke klobáskám i pečenému masu

Když se u nás na zahradě plánuje grilování nebo chystám studenou mísu pro návštěvu, nakládané beraní rohy většinou vytáhnu jako první. Mají říz, pěkně křupnou a s cibulí vypadají ve sklenici i na talíři o dost lákavěji. Tenhle recept se mi osvědčil hlavně kvůli láku: je výrazný, ale nepálí zbytečně přes čáru. Papričky se pak hodí k masu, ke klobáse, a když se nakrájí na menší kousky, udělají parádu i na chlebíčkách.
Dobré na něm je i to, že se dá upravit podle chuti. Kdo chce jemnější nálev, může ubrat trochu octa, občas to dělám také. Když mám náladu, přidám víc koření, ale základ nechávám pořád stejný:
beraní rohy, cibule, poctivý lák a krátká sterilizace. Nejlepší bývají po pár týdnech, kdy se všechno ve sklenici trochu srovná a propojí.
Můj tip zní: Cukerín není povinnost. Když ho doma nemám, nedělám z toho vědu a přisypu jen trochu víc cukru. Lák zůstane příjemný, vyvážený a papričkám to nijak neuškodí. Beraní rohy ve spíži mají své pevné místo
Beraní rohy se na nakládání používají často, protože i po zavaření zůstávají docela pevné. Nejsou to papričky na to, aby se jich snědla plná miska na posezení. Spíš fungují jako pikantní příloha k , klobásám, sekané nebo třeba jen k chlebu s pomazánkou. Na obložených mísách stačí pár kousků a hned je talíř pečenému masu zajímavější. Recept na domácí nakládané beraní rohy v láku
Doba přípravy: asi 40 minut Sterilace: 20 minut při 85 °C Odležení: alespoň 2 až 3 týdny Počet sklenic: podle velikosti sklenic a množství papriček Ingredience pro přípravu beraní rohy cibule v množství asi 1/3 z celkového množství papriček Lák 3,8 l vody 1,2 l octa 50 ks cukerínu 300 g cukru 150 g soli Koření 3 kuličky nového koření 10 kuliček černého pepře 1 lžička hořčičného semínka 1 ks bobkového listu Postup přípravy sterilovaných beraních rohů
1. Nejdřív si připravte
beraní rohy. Omyjte je, nechte okapat a nakrájejte na menší špalíčky. U pálivějších papriček se vyplatí vzít si rukavice, ruce pak pálí ještě dlouho. Foto: Cooky.cz, Beraní rohy umyjte a nakrájejte na menší špalíčky. vmete si radši rukavice.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na větší kostky. Množství berte orientačně, zhruba třetinu objemu papriček. Ve sklenici má být vidět, ale nemá nad papričkami převzít hlavní roli.
3. Nakrájené
papričky s cibulí promíchejte ve větší míse. Směs zatím odložte stranou a pusťte se do sklenic a víček.
4. Sklenice i víčka pořádně umyjte a zkontrolujte, jestli nejsou poškozené. U zavařování podobných dobrot se tahle část nevyplácí odbýt. Čistá sklenice je základ, i když to zní jako samozřejmost.
5. Do každé sklenice vložte
bobkový list, nové koření, černý pepř a hořčičné semínko. Koření se tak rozdělí rovnoměrně a nestane se, že jedna sklenice bude mdlá a druhá překořeněná. Teď přijde na řadu lák
6. Do hrnce nalijte
vodu a ocet, přidejte cukr, sůl a cukerín a krátce povařte, aby se všechno rozpustilo. Pokud ubíráte ocet nebo nahrazujete cukerín cukrem, ochutnejte nálev ještě teplý a případně ho dolaďte.
7. Sklenice naplňte směsí
beraních rohů a cibule. Dávejte ji spíš natěsno, ale nemačkejte ji silou, ať papričky neztratí tvar. Foto: Cooky.cz, Špalíčky dejte do sklenic natěsno, ale nemačkejte.
8. Zeleninu zalijte horkým
lákem. Musí být ponořená, nahoře ale nechte trochu místa, zhruba jeden centimetr pod okrajem sklenice.
9. Okraje sklenic otřete dosucha a pevně zavíčkujte. Je to malý krok, jenže zrovna u něj se často udělá zbytečná chyba.
10. Sklenice sterilujte při
85 °C po dobu 20 minut. U podobných domácích postupů se někdy uvádí i 20 až 25 minut, hlavně podle velikosti použitých sklenic.
11. Po sterilaci sklenice opatrně vytáhněte a nechte vychladnout. Někdo je staví dnem vzhůru, já je většinou jen položím na utěrku víčkem nahoru a nechám být.
12. Hotové
nakládané beraní rohy uložte na tmavé a chladnější místo. Po odležení je podávejte jako pikantní přílohu k masu, uzeninám nebo v menším množství na chlebíčky a studené mísy. Ještě pár drobností, které se při zavařování hodí Jestli chcete jemnější chuť, uberte trochu octa a nálev dorovnejte cukrem. Cibuli krájejte spíš na větší kusy. V láku si lépe udrží pevnost a ve sklenici vypadá hezky. Po otevření dejte sklenici do lednice a papričky vždy nabírejte čistou vidličkou. Nejlepší bývají po několika týdnech, kdy se koření, cibule a lák pořádně spojí.
U pálivých papriček je dobré počítat s tím, že každá várka může být trochu jiná. Jednou jsou skoro mírné, podruhé člověka překvapí i malé sousto. Proto nechávám lák raději vyvážený než zbytečně ostrý. Cibule a koření chuť časem zaoblí, takže po odležení bývá výsledek plnější než hned první den po zavaření.
Dlouhé kynutí, které stojí za čekání: Domácí pizza jako z pizzerie plněná tím, co máte rádi
Řecké zelí s olivovým olejem, citronem a bylinkami bude vaší novou oblíbenou přílohou nejen ke grilovanému masu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková