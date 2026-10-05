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Bramborový chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou: Domácí bochník, který krásně drží čerstvost

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Když se mi nechce do obchodu, sáhnu po tomto receptu. Bramborový chléb ze syrových brambor je vláčný, sytý a voní celým bytem. Stačí pár surovin a trochu trpělivosti.
Fotografie k bramborovému chlebu

Fotografie k bramborovému chlebu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bramborový chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou: Domácí bochník, který voní celým bytem a vydrží čerstvý celý týden
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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