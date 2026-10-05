Bramborový chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou: Domácí bochník, který krásně drží čerstvost

Přiznám se rovnou: Obchod mám od domu sotva deset minut pěšky. Jenže některé večery se mi tam prostě nechce. Třeba ve čtvrtek, když už venku šedne, na stole zůstala práce a představa fronty mezi regály není zrovna lákavá. V takové chvíli sáhnu po
mouce, dvou syrových bramborách, troše droždí a upeču . Voní pak až na chodbu, takže sousedi nejspíš vědí. K bramborový chléb mu stačí máslo. Opravdu nic víc. večeři
Brambory v těstě udělají přesně to, kvůli čemu se tam dávají. Chléb zůstává
vláčný i druhý den, nevysychá tak rychle jako běžný pšeničný a zasytí tak, že člověk za chvíli nehledá ještě rohlík navíc. U bochník bramborového chleba se také uvádí, že brambory nebo bramborové vločky v něm nahrazují alespoň část pšeničné mouky. Na střídce je to znát hned. Kmín přidá vůni, kterou člověk zná z pekárny, takovou obyčejnou a dobrou, bez přehnané domácí okázalosti. Ze stejného těsta občas dělám i dalamánky.
Můj tip zní: Brambory nastrouhejte opravdu najemno a bez čekání je vmíchejte do mouky. Syrová nastrouhaná brambora na vzduchu rychle šedne, s tím se moc nehne. Když ji zapracujete hned, střídka zůstane hezky světlá. A vodu nelijte do mísy celou najednou. Přidávejte ji postupně, protože každá brambora pustí trochu jiné množství vlhkosti. Recept na vláčný bramborový chléb s kmínem a křupavou kůrkou
Celková délka přípravy: zhruba 2 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 500 g hladké mouky 2 syrové brambory střední velikosti, dohromady asi 200 g 125 ml vlažné vody ½ kostky čerstvého droždí nebo 1 sáček sušeného droždí, tedy 7 g 1 lžička soli 1 lžička kmínu Postup přípravy bramborového bochníku s vláčnou střídkou
1. Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno přímo do větší mísy. Nenechávejte je stát bokem, rychle k nim přisypte mouku, aby nezačaly hnědnout. Přidejte sůl a kmín.
2. Droždí rozmíchejte ve vlažné vodě. Pozor, voda nemá být horká, jinak kvasinky zbytečně zničíte. Nechte droždí krátce rozpustit a přilijte ho k mouce s bramborami. Vypracujte hladké těsto, které se bude jen trochu lepit. Pokud lepí moc, přisypte lžíci mouky, ale nepřežeňte to. U tohohle chleba je vlhčí těsto spíš pomocník než problém.
Foto: Cooky.cz, Bramborový chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou: Domácí bochník, který voní celým bytem a vydrží čerstvý celý týden
3. Mísu přikryjte utěrkou a dejte ji někam do tepla. Těsto nechte kynout
45 minut, mělo by přibližně zdvojnásobit objem. Dobře poslouží trouba zahřátá jen na 30 stupňů, případně místo poblíž radiátoru.
4. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněnou pracovní plochu a vytvarujte bochník. Přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem a nechte ještě
30 minut dokynout. Když plechem lehce pohnete, těsto už má působit nadýchaně a trochu se zachvět.
Plněný zeleninový chlebík je sytá domácí dobrota, která na řezu příjemně překvapí
5. Troubu rozehřejte na
250 stupňů. Bochník dejte do horké trouby a pečte prvních 10 minut. Prudký začátek pomůže vytvořit pevnější kůrku, která udrží páru uvnitř a chlebu dovolí ještě vyskočit. Potom teplotu stáhněte na 180 stupňů a dopékejte dalších 30 až 40 minut.
6. Hotový chléb zní při poklepání zespodu dutě. Po vytažení z trouby ho potřete vlažnou vodou; kůrka bude lesklejší a měkčí, podobný postup doporučuje i recept České televize. Nechte bochník chladnout na mřížce aspoň
30 minut. Nakrojit se dá i dřív, ale střídka tím obvykle utrpí. Tipy redakce: Sušené vs. čerstvé droždí: Použít můžete obě možnosti. Sušené droždí je ovšem praktičtější, ve spíži vydrží měsíce a člověk nemusí zkoumat, jestli už kostka v lednici není za hranou. Jeden sáček, tedy 7 g, odpovídá zhruba půlce kostky čerstvého droždí. Dalamánky ze stejného těsta: Těsto rozdělte na 8 až 10 podobně velkých kousků, vytvarujte z nich kuličky a pečte na 180 stupňů 20 až 25 minut. Z plechu mizí rychle, často rychleji, než s čím člověk počítal. Zdraví z brambor: Healthline uvádí brambory jako dobrý zdroj draslíku, vitaminu C a vlákniny. V tomto chlebu si tyto látky z velké části zachovají, protože brambory se předem nevaří, ale zapékají se přímo v těstě při nižší teplotě. Skladování: Bochník zabalte do čisté utěrky nebo do papírového sáčku. Igelit mu moc nesvědčí, kůrka v něm změkne a zvlhne. Vláčný vydrží 2 až 3 dny. Kmín není povinný: Pokud ho doma nemáte, nebo ho někdo u stolu vyloženě nesnáší, klidně ho vynechte. Chléb bude jemnější, pořád ale dobrý. Místo kmínu se dá zkusit lžička celých semínek koriandru nebo fenyklu.
Pro křupavý kmínový chléb nemusíte do pekárny, zvládnete ho upéct sami
Irský špaldový chlebík bez kynutí, s křupavou kůrkou a hutnou střídkou. Křupavá dobrota po domácku
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline