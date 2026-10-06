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Mechanik prozradil, na kterém autě příliš nevydělají. I po 320 tisících kilometrech může jezdit bez velkých oprav

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Tachometr ukazující přes 300 tisíc kilometrů bývá pro řadu zájemců o ojetinu důvodem k rychlému odmítnutí. Zkušenost britského automechanika Jamese Goodhanda ale ukazuje, že samotný vysoký nájezd nemusí znamenat blížící se konec auta. U jedné japonské značky má ve své péči zhruba dvacet let starý vůz s více než 320 tisíci kilometry, jehož motor podle něj stále pracuje bez známek zásadního mechanického opotřebení.
Mechanik prozradil, na kterém autě příliš nevydělají. I po 320 tisících kilometrech může jezdit bez velkých oprav

Mechanik prozradil, na kterém autě příliš nevydělají. I po 320 tisících kilometrech může jezdit bez velkých oprav

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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