Mechanik prozradil, na kterém autě příliš nevydělají. I po 320 tisících kilometrech může jezdit bez velkých oprav

James Goodhand se při hodnocení dlouhodobé spolehlivosti přiklání k Hondě, zejména k jejím starším a konstrukčně jednodušším vozům. Z pohledu majitele je důvod pochopitelný: auto, které vyžaduje především pravidelný servis a nepotřebuje opakované nákladné opravy, znamená výrazně předvídatelnější provozní náklady. Pro opravnu je však stejná vlastnost méně zajímavá, protože běžná výměna oleje, filtrů nebo brzd nepředstavuje totéž jako oprava motoru či převodovky. Goodhand proto s nadsázkou poznamenal, že pokud by všichni jezdili Hondami, mohl by přijít o práci. Jako příklad používá přibližně dvacet let starý automobil této značky s nájezdem přes 320 tisíc kilometrů, jehož motor má stále pracovat velmi klidně. Nejde přitom jen o izolovanou pověst mezi motoristy, protože Honda obsadila první místo také v průzkumu spolehlivosti What Car? za rok 2025 se skóre 96,6 procenta mezi automobily starými nejvýše pět let.
Tři sta tisíc kilometrů nemusí být rozsudek
Příklad jednoho auta samozřejmě neznamená, že každá Honda bez zásadních výdajů překoná hranici 300 tisíc kilometrů. Životnost vozu ovlivňuje zejména servisní historie, intervaly výměny oleje, způsob používání, konkrétní motorizace i to, jak se k automobilu chovali předchozí majitelé. Právě proto může být zachovalé auto s vyšším nájezdem ve výsledku bezpečnější koupí než vůz se 150 tisíci kilometry a nejasnou minulostí. U starších automobilů navíc začínají vedle samotného motoru rozhodovat podvozek, převodovka, elektroinstalace, klimatizace nebo stav karoserie. Kupující by se proto neměl spokojit pouze s údajem na tachometru a krátkou zkušební jízdou. Mnohem důležitější je doložitelný servis a důkladná kontrola vozu před koupí, ideálně v nezávislém servisu na zvedáku.
Starší japonské vozy mají také slabé stránky
Dobrá pověst značky zároveň není zárukou, že konkrétní ojetina nebude problematická. U některých starších japonských automobilů může být větším nepřítelem než samotné mechanické opotřebení koroze karoserie a podvozkových částí. Motor tak může fungovat bez větších problémů, zatímco prahy, podlaha, nápravnice nebo jiné konstrukční prvky už mohou vyžadovat nákladný zásah. Rozdíly existují také mezi jednotlivými motorizacemi a nelze automaticky předpokládat, že spolehlivost jednoho benzinového agregátu platí pro celou nabídku výrobce. Zvláštní pozornost si u starších vozů zaslouží diesely se složitějšími emisními systémy, zejména pokud většinu života absolvovaly na krátkých trasách. Právě technický stav konkrétního kusu je proto při nákupu podstatnější než samotné logo na kapotě.
Jednodušší konstrukce může být po letech výhodou
Pověst starších Hond stojí z velké části na benzinových motorech a automobilech z doby, kdy nebylo ve vozech tolik složitých elektronických a emisních systémů jako dnes. Menší počet komponentů však automaticky nezaručuje bezporuchový provoz, pouze omezuje množství potenciálních míst, kde může po letech vzniknout drahá závada. Pro kupujícího staršího vozu je proto důležité rozlišovat mezi běžným opotřebením a problémem, který může znamenat vysoké budoucí náklady. Brzdy, tlumiče, silentbloky nebo spojka jsou spotřební součásti a jejich výměna u dvacetiletého auta není známkou špatné konstrukce. Zásadnější jsou závady motoru, převodovky, rozsáhlá koroze nebo dlouhodobě zanedbaný servis, které mohou ekonomiku koupě změnit velmi rychle. Honda tak může být dobrým příkladem toho, že vysoké číslo na tachometru nemusí být hlavním důvodem k odmítnutí ojetiny, pokud jeho technický stav a doložená minulost odpovídají požadované ceně.
Zdroje: auto-swiat.pl, whatcar.com