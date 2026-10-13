Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Začala platit nová dopravní značka. Kdo ji nezná, může zaplatit až 4 800 Kč pokuty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo letos vyrazí autem do Španělska, měl by znát dopravní značku s autem obklopeným tečkami. Ignorování tohoto symbolu může přijít draho.
Začala platit nová dopravní značka. Kdo ji nezná, může zaplatit až 4 800 Kč pokuty

Začala platit nová dopravní značka. Kdo ji nezná, může zaplatit až 4 800 Kč pokuty

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Kdo má doma tento starý popelník z devadesátek, dostane od sběratelů až 8 000 Kč
Kdo má doma tento starý popelník z devadesátek, dostane od sběratelů až 8 000 Kč
Stát přispívá Čechům na auto až 285 000 Kč. Zde jsou podmínky
Stát přispívá Čechům na auto až 285 000 Kč. Zde jsou podmínky

Pro mnoho lidí se zdravotním handicapem znamená vlastní vůz jedinou cestu k samostatnosti. Veřejná doprava...

Každá česká babka je ještě má v šuplíku. Sběratelé z celého světa po nich šílí a vykupují je i za 100 000 Kč
Každá česká babka je ještě má v šuplíku. Sběratelé z celého světa po nich šílí a vykupují je i za 100 000 Kč

Možná si na ně vzpomínáte z nedělních návštěv u babičky. V sametové krabičce se ukrývaly drobné, temně rudé...

Připravte se na nejhorší. Meteorologové čekají výkyv, jaký letos ještě nebyl
Připravte se na nejhorší. Meteorologové čekají výkyv, jaký letos ještě nebyl

Po teplém týdnu udeří v pátek studená fronta. Víkendová rána přinesou teploty kolem nuly, v horách napadne...

KVÍZ: Mluvíte v hláškách jako správný Čech? Poznejte kultovní domácí filmy podle jediné věty
KVÍZ: Mluvíte v hláškách jako správný Čech? Poznejte kultovní domácí filmy podle jediné věty

Ponořte se s námi do světa českých filmových klasik a otestujte své znalosti. Připravili jsme pro vás kvíz...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.