Vyhlašujeme nejlepší psí plemena pro seniory do bytu. Jsou nenároční a stačí jim méně venčení

Pes dokáže být pro staršího člověka tím nejlepším parťákem. Rozdělí den do pravidelného rytmu, vytáhne majitele ven mezi lidi a doma vytvoří příjemnou společnost, se kterou není nikdo sám. Ne každé plemeno se ale do menšího prostoru a klidnějšího tempa hodí. Vybrali jsme pět psů, kteří seniorům v bytě sednou nejlíp.
Klidný pes se pozná už podle nároků na pohyb
Nejdřív k tomu hlavnímu. Staršímu člověku sedne menší pes s vyrovnanou povahou, který se spokojí s několika krátkými vycházkami a nevyžaduje hodiny pohybu. Tihle domácí pohodáři nepotřebují náročný výcvik a klidně prospí půl dne stočení vedle svého člověka.
Naopak psi vyšlechtění k práci bývají pro klidnou domácnost špatná volba. „Nevhodní jsou proto typicky pracovní psi jako například ovčáci nebo vysoce aktivní lovecká plemena,“ uvedla pro MůjChlupáč.cz psí trenérka Lucie Šámalová. Takový pes by staršího majitele spíš vyčerpal, než potěšil.
Francouzský buldoček
Francouzský buldoček je pohodář, který se doma sotva ozve a k výkonům ho nikdo nepřemluví. Dvě vycházky za den mu ke spokojenosti bohatě stačí, zbytek času nejradši prospí u nohou svého člověka. Právě k němu ale silně lne a delší samotu snáší mizerně, takže ho na chvíle bez majitele zvykejte pozvolna. Kvůli krátkému čenichu hlídejte v parnu jeho dýchání a nezapomínejte na čištění kožních záhybů v obličeji.
Francouzskému buldočkovi stačí ke spokojenosti dvě krátké vycházky denně, na delší samotu si ale musí zvykat pozvolna. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Mops
Mopse jen tak něco nerozhází. Na rychlý běh ho neužijete, zato vydrží celé odpoledne poklidně po vašem boku a mazlení si nikdy neužije dost. Ke svému člověku se upíná tak, že ho nerad pouští z dohledu. Placatý čenich si ovšem vybírá svou daň. V teple se snadno přehřeje, běžně u něj uslyšíte chrápání i sípání a s chlupy po bytě zkrátka počítejte.
Kavalír King Charles španěl
Kavalír je psí diplomat, u kterého senior těžko šlápne vedle. Má vlídnou, mazlivou povahu a tempo si určuje sám. Většinu dne proleží doma, kratší okruh kolem bloku ale bere jako příjemné zpestření. Navíc se řadí k tišším psům, takže si kvůli němu neznepřátelíte sousedy za zdí. Jen v největších vedrech se mu kvůli stavbě obličeje hůř dýchá, přes léto proto vyhledává stín.
Maltézský psík
Maltézáček je něžný přítulný psík, který visí na své rodině. Zvládne klidný domácí režim a nezalekne se ani svižnějšího výletu, takže potěší i seniory, kteří chtějí zůstat v pohybu. Jeho hedvábná srst skoro nepouští chlupy, výměnou za to si ale žádá každodenní rozčesávání. Rád se ozve, sklony ke štěkání se ovšem trpělivou výchovou dají utlumit.
Bišonek
Bišonek je drobná bílá kulička s nakažlivě dobrou náladou. Na pohyb je skromný. Delší procházku uvítá, ale bez reptání se přizpůsobí i dnům, kdy má jeho člověk chuť jen na klid doma. Chlupy skoro neztrácí, o srst se ovšem musíte pravidelně starat kartáčem. Nejšťastnější je ve chvíli, kdy má svého páníčka na dosah.
Bišonek je na pohyb nenáročný a k životu mu stačí mít svou rodinu nablízku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro rychlé srovnání shrnuje pětici plemen následující tabulka:
Plemeno Nároky na pohyb Na co u něj myslet Francouzský buldoček bohatě stačí dvě procházky denně krátký čenich (dýchání, horko), kožní záhyby Mops klidné tempo, žádné sportovní výkony v horku se přehřívá, chrápe a sípá, k tomu línání Kavalír King Charles španěl k pohybu se nenutí, ale procházku uvítá v největších vedrech se mu hůř dýchá Maltézský psík zvládne klidné tempo i delší procházku každodenní péče o srst, občas štěká Bišonek k pohybu vyloženě nenáročný srst vyžaduje pravidelné kartáčování Nenáročný ještě neznamená bezúdržbový
Ani u klidného plemene se venčení a péči nevyhnete. Odborníci radí vyvést psa ven několikrát za den, ať se proběhne a vyvenčí, a aspoň jednu vycházku pojmout jako delší. Malá plemena se srstí navíc potřebují pravidelné česání a některá i návštěvu psího salonu.
Počítejte také s tím, že většina těchto psů špatně snáší dlouhou samotu. V bytě proto psovi vyhraďte klidný koutek jen pro něj, kam se může kdykoliv stáhnout, a od štěněte ho učte, že chvíle o samotě nejsou žádné drama. Mezi další plemena, která se v klidné domácnosti cítí dobře, patří třeba shih-tzu, pekinéz nebo jorkšír.
Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/810030/plemena-psu-vhodna-pro-seniory-5-nejlepsich-spolecniku-pro-klidne-i-aktivni-dny.html, https://www.mujchlupac.cz/chlupaci/nejlepsi-psi-plemena-pro-seniory-podle-psi-trenerky/17721, https://www.suri.cz/blog/pes-do-bytu/, https://www.gentledogs.cz/blog/mala-plemena-pes-do-bytu/, https://www.chlupaci.cz/magazin-psi-plemena/mala-psi-plemena-vhodna-do-bytu/