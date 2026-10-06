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Ani Chorvatsko, ani Itálie. Čeští senioři letos v říjnu jezdí do Tuniska, kde je týden u moře i s jídlem zhruba za 9 000 Kč

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V létě se Češi u moře tlačí hlavně na Jadranu a v Itálii. Na podzim se ale karty obracejí. Lidé v důchodu, kteří nemusejí hlídat školní prázdniny, si mohou termín i destinaci vybrat podle peněženky. Jedna severoafrická země jim teď...
Ani Chorvatsko, ani Itálie. Čeští senioři letos v říjnu jezdí do Tuniska, kde je týden u moře i s jídlem zhruba za 9 000 Kč

Ani Chorvatsko, ani Itálie. Čeští senioři letos v říjnu jezdí do Tuniska, kde je týden u moře i s jídlem zhruba za 9 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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