Ani Chorvatsko, ani Itálie. Čeští senioři letos v říjnu jezdí do Tuniska, kde je týden u moře i s jídlem zhruba za 9 000 Kč

V létě se Češi u moře tlačí hlavně na Jadranu a v Itálii. Na podzim se ale karty obracejí. Lidé v důchodu, kteří nemusejí hlídat školní prázdniny, si mohou termín i destinaci vybrat podle peněženky. Jedna severoafrická země jim teď nabízí teplé moře a jídlo po celý den za cenu, jakou by v hlavní sezóně hledali marně.
Devět tisíc za týden u pláže
V říjnu se dá z Prahy odletět na osm dní a sedm nocí do Tuniska s all inclusive zhruba za 9 000 Kč na osobu. Nejlevnější nabídky s odletem 8. října začínají na 9 017 Kč a v polovině měsíce stojí týden v několika hotelech přímo u pláže pořád méně než 10 000 Kč. V ceně je letenka, ubytování i strava a cena platí pro dva dospělé ve společném pokoji. Manželský pár tak za zájezd zaplatí dohromady zhruba 18 000 Kč. Navíc je potřeba počítat s cestovním pojištěním a s pobytovou taxou, kterou hotel vybírá na místě.
Tunisko se letos řadí mezi nejlevnější přímořské země, kam Češi létají. V cenové dostupnosti ho předběhlo jen Bulharsko, Albánie vychází zhruba stejně.
Snídaně, oběd i večeře bez placení
Všechny zmíněné ceny platí pro all inclusive. Host tak má zaplacené snídaně, obědy i večeře a většinou také pití během celého dne, a to včetně alkoholu. Odpadá počítání účtů i hledání podniku, kde se dá dobře najíst. Kdo sahá po nejlevnější nabídce, měl by si v jejím popisu najít i položku transfer. Odvoz z letiště k hotelu bývá u zájezdů zahrnutý, výjimky se ale najdou.
Pro starší cestovatele je takové uspořádání pohodlné. Kdo nechce v cizí zemi luštit jídelní lístek, zajde ráno, v poledne i večer do hotelové restaurace a zbytek dne má jen pro sebe.
S all inclusive mají hosté jídlo a většinou i pití po celý den zaplacené předem a nemusejí řešit účty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč to táhne hlavně lidi nad 60 let
Tunisko patří mezi oblíbené zahraniční cíle českých seniorů. Starší lidé navíc častěji jezdí mimo hlavní sezónu, kdy je v letoviscích klid a na plážích zbývá dost místa i pro ty, kdo k vodě dorazí až dopoledne.
Podzimní termín se vyplácí i finančně. Dovolená na jaře nebo v říjnu může podle srovnání cen vyjít o pětinu až skoro o třetinu levněji než v létě. Cestovní kanceláře seniorům k tomu doporučují právě pobyty s all inclusive, protože senioři pak celý týden nemusejí nic plánovat.
V říjnu se pořád koupe
Úmorné letní vedro je v říjnu pryč. Přes den ukazují teploměry v tuniských letoviscích kolem 26 °C a moře má stále 24 až 25 °C, takže koupání zůstává příjemné. Takové počasí sedí i těm, kdo chtějí den u moře prokládat výlety po okolí.
Krátká je i samotná cesta. Přímý let z Prahy do Monastiru nebo na ostrov Djerba trvá necelé tři hodiny, což ocení každý, komu dlouhé sezení v letadle nedělá dobře.
Kam letět a který týden vybrat
Na výběr je několik letovisek. Kdo si představuje týden hlavně na lehátku s knihou, sáhne nejspíš po Djerbě. Ostrov leží až na jihu země a život tam plyne pomaleji. Klidněji je i v pevninské Mahdii. Z Hammametu, Sousse, Port El Kantaoui nebo Monastiru je zase blíž do větších měst a na výlety do okolí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Oblast Letoviska Čím láká Ostrov na jihu Djerba Pomalejší tempo, dny hlavně u vody Klidnější pevnina Mahdia Odpočinek bez ruchu Pevnina blíž k městům Hammamet, Sousse, Port El Kantaoui, Monastir Snadnější výlety do okolí
Pozor ale na kalendář. V první polovině října se týden s all inclusive pořídí kolem 9 000 až 10 000 Kč, kdežto poslední říjnový týden vychází u stejných hotelů zhruba na 12 000 až 13 000 Kč. Kdo může vyrazit dřív, ušetří na osobu zhruba 2 000 až 3 400 Kč.
Nejnižší cena přitom nemusí znamenat nejlepší pobyt. Před rezervací stojí za to přečíst si hodnocení hotelu od dřívějších hostů. Na cestovním pojištění se ve vyšším věku nevyplatí šetřit.
Zdroje: https://www.zajezdy.cz/nejlevnejsi-dovolena-tunisko-all-inclusive/, https://www.invia.cz/dovolena/tunisko/, https://www.banky.cz/clanky/kam-levne-na-dovolenou-v-roce-2026-nejlepsi-destinace-pro-cechy/, https://www.eximtours.cz/novinky/dovolena-rijen, https://www.cestovni-nemoci.cz/novinky/cestovani-v-duchodu-pro-stale-vice-senioru-bezna-realita-11070, https://dovolena.cz/dovolena-pro-seniory, https://loudavymkrokem.cz/zajezdy/first-minute/tunisko/