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Veterán s 25 lety v Microsoftu promluvil: „Windows byly roky na vedlejší koleji. Teď se to ale mění“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ewan Dalton strávil v Microsoftu přes čtvrt století. Teď veřejně popsal, jak Windows ztratily uvnitř firmy prioritu, a proč se vítr obrací.
Windows 10
Zdroj: Unsplash
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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