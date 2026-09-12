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Veterán s 25 lety v Microsoftu promluvil: „Windows byly roky na vedlejší koleji. Teď se to ale mění“

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Ewan Dalton strávil v Microsoftu přes čtvrt století. Teď veřejně popsal, jak Windows ztratily uvnitř firmy prioritu, a proč se vítr obrací.
Windows 10

Windows 10

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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