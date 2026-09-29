Kvíz o písničkách z českých pohádek: Kdo má vynikající paměť, ten si s 10 otázkami hravě poradí

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají rádi české pohádky. Vaším úkolem bude prokázat, jak dobře znáte písničky, které nás provázejí od dětství až dodnes.
Některé melodie si člověk pamatuje, ani vlastně neví proč. U písniček z pohádek to platí zvlášť spolehlivě. Stačí pár prvních tónů a najednou je jasno: název filmu, postava v záběru, někdy i přesná scéna. Klidně po dvaceti letech. České pohádkové písně mají zvláštní výdrž. Člověk si toho všimne třeba až ve chvíli, kdy si je bezděčně pobrukuje u plotny nebo při cestě autem.
Pohádkové písničky, které se drží v hlavě roky
Typickým příkladem jsou Tři oříšky pro Popelku z roku 1973. Hudbu složil Karel Svoboda a hlavní motiv se stal jedním z nejznámějších poznávacích znaků filmu. Nejen v Česku. Snímek se dodnes pravidelně vrací do vánočního vysílání také v Německu a Norsku, kde má skoro domácí postavení.
Jinou barvu měla pohádka Šíleně smutná princezna z roku 1968. Hudbu k ní napsal Jan Hammer a písně nazpívali Václav Neckář s tehdy ještě velmi mladou Helenou Vondráčkovou. Skladby Miluju a maluju nebo Slza z tváře padá zněly na svou dobu moderně, spíš jako dobový pop než jako obvyklá pohádková písnička vložená do děje. Vondráčková byla na začátku kariéry a film jí výrazně pomohl k širší známosti. Propojení pohádky s tehdejší populární hudbou přitom na konci šedesátých let nebylo nic samozřejmého.
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Svěrák a Uhlíř: dvojice, která pohádkám dala vlastní zvuk
Když se mluví o českých pohádkových písních, jména Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř se obcházejí jen těžko. Jejich tvorba nezůstala zavřená v dětském vysílání, postupně se dostala do běžné rodinné paměti. Pohádky jako Princové jsou na draka z roku 1980 či Lotrando a Zubejda z roku 1997 přinesly písničky, které bez velkého přemlouvání zpívají děti, rodiče i prarodiče.
Hudba v pohádkách funguje trochu jinak než filmová hudba určená dospělým. Musí zaujmout rychle, často hned napoprvé. Jenže když je moc jednoduchá a podbízivá, rychle vyšumí. Dítě ji pustí z hlavy, dospělému po letech nezůstane skoro nic. Ty opravdu dobré pohádkové písničky proto často stojí na poctivé, i když nenápadné skladatelské práci.
Připravili jsme kvíz, ve kterém si můžete vyzkoušet, kolik známých melodií poznáte. Někde napoví jedna sloka, jinde spíš vzpomínka na konkrétní scénu nebo film.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle na základě veřejně dostupných informací z webů Zpěvníky, Pohádkář
Tento příspěvek Kvíz o písničkách z českých pohádek: Kdo má dobrou paměť, ten si s 10 otázkami hravě poradí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.