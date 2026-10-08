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V Praze bourala policejní dodávka, po srážce s autem skončila na střeše

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Nehoda auta a policejní dodávky zkomplikovala dnes odpoledne provoz nedaleko stadionu Eden v pražských Vršovicích. Vůz policistů skončil na střeše.
V Praze bourala policejní dodávka, po srážce s autem skončila na střeše

V Praze bourala policejní dodávka, po srážce s autem skončila na střeše

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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