Krvavé severské krimi ovládlo Netflix. Podle Čechů je lepší než pokračování Kaštánka. Policisté v něm přicházejí o hlavy

Když se z rutinního výjezdu stanou jatka
Příběh
švédského kriminálního thrilleru Krvavá oběť začíná zdánlivě obyčejným oznámením na tísňovou linku, které nakonec vede k brutální vraždě dvou policistů. Vyšetřovatel Thomas Berg brzy zjistí, že nejde o náhodné útoky. Vrah má promyšlený postup, pečlivě zahlazuje stopy a zdá se, že policisty si vybírá záměrně. Z obyčejného vyšetřování se tak rychle stává závod s časem, protože další oběť může být jen otázkou času. Každý z příslušníků policejních složek se tak rázem začíná bát o svou hlavu… a to doslova.
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Thomas velmi brzy pochopí, že na tohohle protivníka sám nestačí. A tak se obrátí na člověka, kterého by za normálních okolností požádal o pomoc jako posledního – svého odcizeného otce, který je bývalým policistou. Mezi otcem a synem přitom rozhodně nepanuje idylická rodinná atmosféra. Naopak. Jejich vztah je plný starých křivd a nevyřčených věcí. Teď však musí dát osobní spory stranou a společně přijít na kloub vraždám, které jsou čím dál brutálnější. Nový kriminální thriller tak nesází jen na klasickou detektivní zápletku, ale také na pořádně komplikovaný vztah otce a syna.
Foto: Netflix Vraždy policistů přitahují pozornost diváků po celém světě
Podle údajů
FlixPatrol si švédská novinka v době psaní tohoto článku podmanila globální TOP 10 nejsledovanějších seriálů Netflixu, přičemž kralovala žebříčkům v celkem 28 zemích. Dařilo se jí taky u nás. V Česku Krvavá oběť obsazovala první místo, kdy za sebou nechala hity jako Outer Banks a Můj život s Walterovic kluky. Dobře si vedla také například v Německu, Polsku a Rakousku.
Kritici jsou z Krvavé oběti nadšení
Vypadá to, že kritikům se
kriminální thriller opravdu líbí. Na Rotten Tomatoes od nich obdržel působivých 86 %, přičemž chvála míří především na temnou atmosféru, brutalitu i skutečnost, že seriál není jen další tuctovou detektivkou. Joel Keller z Decider oceňuje fascinující záhadu, zároveň ale upozorňuje, že vztah mezi otcem a synem by si zasloužil mnohem více prostoru. Belen Prieto z Espinof případné nedostatky v motivaci vraha příliš neřeší: „Motivace vraha možná není tak přesvědčivá, jak by člověk očekával, ale jako celek seriál funguje jako přímočarý, temný a zatraceně zábavný severský thriller.“
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Ostřejší pohled nabízí Pramit Chatterjee z
Digital Mafia Talkies. Podle něj jde seriál se svou zápletkou o sériovém vrahovi policistů téměř naplno ve stylu ACAB . „A i když se seriál snaží ukázat, že policisté jsou také jen lidé, podle mě zároveň dost jasně naznačuje, že celé policejní sbory potřebují zásadní změnu, protože s nimi zkrátka není něco v pořádku,“ tvrdí kritik. Pod krvavou detektivní zápletkou tak podle něj probublává pořádně ostrá kritika policejního systému. Zkratka ACAB přitom znamená All Cops Are Bastards, tedy v doslovném překladu „Všichni policajti jsou parchanti“. Foto: Netflix A jak severskou kriminálku vidí čeští diváci?
Čeští diváci sice nejsou z novinky tak nadšení jako kritici, přesto ji hodnotí spíše kladně. Na
ČSFD si Krvavá oběť držela v době psaní tohoto článku solidních 61 %, takže ani u českého publika rozhodně nepropadla. „Hned, když jsem viděl první díl, tušil jsem dvě věci: že se objeví brblání na „multikulturní“ obsazení a že se ne každému bude líbit tempo. A ano, je pravda, že Krvavá oběť často sází na pozvolné plynutí děje a spíše než zlomové momenty a šokující zvraty každou minutu pozvolně buduje atmosféru. Ne na každého to musí fungovat, v mém případě ovšem ano. píše jeden z diváků ve své recenzi. Severské kriminálky jsou často podobně nedynamické, a přesto mě mnohdy baví víc než zběsilé hollywoodské série ze stejného žánru. Krvavá oběť není výjimkou,“
„Krvavá oběť mě bavila daleko víc než pokračování “ myslí si zase další divák. Kaštánka. Někdo ve Stockholmu uřezává policistům hlavy a detektiv Thomas je vrahovi na stopě. Ten si na pomoc zavolá protivného otce a vše se komplikuje. Je to dobře natočené a rychle to uteče, „Začátek mě nadchnul, konečně zase něco mrazivě atmosféricky severského, navíc řemeslně výborného. Další tři díly si to udrželo laťku, ale finální pátý díl to všechno srazil na kolena. Přesto průměr nedám, to se mi zas nechce,“ uvádí jiná divačka. Foto: Netflix Zdroje. FlixPatrol. Decider, Espinof, Digital Mafia Talkies, Rotten Tomatoes, ČSFD