Propadák Netflixu, který láme rekordy: Kontroverzní akční thriller dostal zelenou pro pokračování, natáčení už běžíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Propadák Netflixu, který láme rekordy: Kontroverzní akční thriller dostal zelenou pro pokračování, natáčení už běží
Stačí jeden zoufalý telefonát a poklidné švédské léto se promění v krvavou noční můru. Na Netflix dorazil...
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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