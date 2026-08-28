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Propadák Netflixu, který láme rekordy: Kontroverzní akční thriller dostal zelenou pro pokračování, natáčení už běží

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Bývalý elitní policista se vrací do akce! Netflix rozjel natáčení pokračování francouzského akčního thrilleru Ad Vitam, v němž se Guillaume Canet znovu představí jako bývalý příslušník elitní jednotky GIGN. Film sice diváky přilákal ve velkém, jeho hodnocení už tak slavně nedopadla. Přesto má Netfli
Propadák Netflixu, který láme rekordy: Kontroverzní akční thriller dostal zelenou pro pokračování, natáčení už běží

Propadák Netflixu, který láme rekordy: Kontroverzní akční thriller dostal zelenou pro pokračování, natáčení už běží

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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