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Špínu a zápach na bytovém textilu zlikvidujete pomocí pokličky

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Bytový textil je praktickým i estetickým doplňkem každé domácnosti. Patří zde záclony, závěsy, přehozy a samozřejmě koberce. Aby domácnost působila čistě a útulně, musíte se samozřejmě o tyto doplňky pravidelně starat a jednou za čas je musíme vyčistit, popřípadě úplně vyměnit. Poradíme vám jednoduchý návod, jak vyčistit čalounění sedaček nebo koberce, což není často jednoduchý úkol.
Závěsy

Závěsy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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