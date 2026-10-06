Špínu a zápach na bytovém textilu zlikvidujete pomocí pokličky

Bytový textil je praktickým i estetickým doplňkem každé domácnosti. Patří zde záclony, závěsy, přehozy a samozřejmě koberce. Aby domácnost působila čistě a útulně, musíte se samozřejmě o tyto doplňky pravidelně starat a jednou za čas je musíme vyčistit, popřípadě úplně vyměnit. Poradíme vám jednoduchý návod, jak vyčistit čalounění sedaček nebo koberce, což není často jednoduchý úkol.
Bytový textil vyžaduje pravidelnou péči
Mezi nejpoužívanější materiály, z nichž je bytový textil vyroben patří syntetika a různé směsky. Z tohoto důvodu je vždy nutné dobře prostudovat štítky a symboly, které napoví, jak se o dané materiály starat. Například povlaky je vhodné prát ručně nebo na nižší teplotu, aby se vám po vyprání nestalo, že je už na původní polštářek nenatáhnete. Pozor si dejte také na používání sušičky, protože mnohé materiály do ní nepatří. Jedná se například o záclony nebo závěsy.
Trik s žehličkou a pokličkou
Jistě mi dáte za pravdu, že mezi nejnáročnější činnosti patří čištění koberců a čalounění sedaček či křesel. Zde se musíme spoléhat vyloženě na ruční čištění, popřípadě specializované firmy. Pokud chcete ušetřit, vyzkoušejte jednoduchý trik. Potřebovat k tomu budete čistící směs, kterou vytvoříte smícháním půl litru teplé vody, 1 lžíce jedlé sody a stejného množství saponátu. Ingredience dobře promíchejte a do roztoku namočte čistou utěrku nebo ručník z mikrovlákna. Do namočeného hadříku pak zabalte pokličku a přejíždějte jí po nečistotách. Podobným způsobem lze použít i žehličku. Zapněte ji na program žehlení syntetiky a použijte směs z 1 litru teplé vody, 1 lžíce bílé zubní pasty, 2 lžic sody a 2 lžic aviváže.
Foto: Radek Štěpán
I skladování je důležité
Aby textil byl nejen čistý, ale i voňavý, je třeba ho správně skladovat. Jedná se zejména o záclony, závěsy a povlečení. K provonění stačí do skříně položit kousek tuhého mýdla nebo vonné sáčky. Ideální jsou třeba levandulové, které navíc odpudí šatní moly.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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