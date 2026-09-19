Sony konečně vyrobilo sluchátka, která se mohou měřit s AirPods Pro 3. Pro androidisty jsou možná nejlepší volbou

Dne 13. února 2026 Sony oficiálně představilo WF-1000XM6, šestou generaci svých vlajkových špuntů s aktivním potlačením hluku. A tentokrát nejde jen o evoluční krok. Laboratorní měření SoundGuys ukázala, že Sony dosáhlo 88% průměrného utlumení okolního hluku napříč frekvencemi. AirPods Pro 3 od Applu? Devadesát procent. Rozdíl dvou procentních bodů, ne dvou tříd. K tomu obě sluchátka nabízejí 8 hodin výdrže na jedno nabití, 24 hodin s pouzdrem a Bluetooth 5.3. Jenže Sony přidává něco, co Apple svým uživatelům nedá: otevřenější kodekovou podporu s LDAC a LC3 přes LE Audio, plnohodnotnou aplikaci Sound Connect bez vazby na jednu značku telefonu a 10pásmový ekvalizér. Právě proto RTINGS ve svém žebříčku označují WF-1000XM6 za nejlepší bezdrátová sluchátka pro Android. Předchůdce XM5 byl výborný, ale v součtu parametrů pořád působil jako „skoro tam“. XM6 už ne.
Co se muselo změnit, aby Sony dohnalo Apple
Sony samo mluví o 25% zlepšení potlačení hluku oproti WF-1000XM5. Za tím číslem stojí konkrétní hardware: nový procesor QN3e, integrovaný zvukový procesor V2 se 32bitovým zpracováním místo dosavadního 24bitového a čtyři mikrofony v každém sluchátku místo tří. Anténa narostla zhruba o polovinu, tělo se naopak zmenšilo přibližně o 11 %. Přibyla i nová ventilační konstrukce, která tlumí vnitřní hluky, jako jsou kroky, žvýkání nebo vlastní dech. To jsou přesně ty detaily, které u předchozích generací rozhodovaly o tom, jestli si člověk vedle AirPods Pro připadal s kompromisem, nebo s plnohodnotnou alternativou.
Zvukově je posun podle What Hi-Fi? ještě výraznější: recenzenti napsali, že XM6 vedle sebe nechávají XM5 znít „hubeně a bez těla“. Sony přidalo i režim BGM (Background Music Effect), který přehrávanou hudbu odsune do pozadí jako kulisu pro soustředěnou práci nebo čtení.
Kde Apple pořád vede
Říct, že Sony dohnalo AirPods Pro 3, neznamená, že je ve všem předčilo. Apple si drží náskok v několika disciplínách:
- Subjektivní síla ANC. TechRadar popisuje u AirPods Pro 3 výrazně silnější „bublinu ticha“. RTINGS doplňují, že hlubší usazení a přepracované silikonové koncovky v pěti velikostech pomáhají lépe izolovat vyšší frekvence, třeba cinkání nádobí.
- Zdravotní funkce. Test sluchu, sluchový aparát, ochrana sluchu, měření tepu při sportu; nic z toho Sony nenabízí.
- Ekosystémová integrace. Live Translation, prostorový zvuk navázaný na zařízení Apple, bezešvé přepínání mezi iPhonem, iPadem a Macem.
- Odolnost. AirPods Pro 3 nesou certifikaci IP57 pro sluchátka i pouzdro. Sony uvádí IPX4 pouze pro samotná sluchátka.
Pro majitele iPhonu proto zůstávají AirPods Pro 3 bezpečnější volbou. Sony Sound Connect sice funguje i na iOS, ale iPhone nevyužije LDAC ani LE Audio, které Sony veřejně dokumentuje výhradně pro Android.
Proč „možná“, a kdy sáhnout jinam
To „možná“ v hodnocení má své důvody. RTINGS i TechRadar upozorňují, že WF-1000XM6 nemusí sednout menším uším; správná velikost nástavce je přitom klíčová, protože Sony staví účinnost ANC právě na těsném usazení. Aplikace Sound Connect obsahuje funkci, která utěsnění změří a doporučí správnou velikost, ale fyziku ucha neošidí.
Konkurence na Androidu navíc není mrtvá:
- Samsung Galaxy Buds4 Pro – podle RTINGS pohodlnější, stabilnější v uchu a lépe zpracované, i když s o něco slabším ANC.
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds – TechRadar i What Hi-Fi? je stále považují za krále „kokonu ticha“ a pohlcujícího zvuku.
- Technics – delší výdrž baterie pro ty, kdo počítají každou hodinu.
Kdo ale hledá jeden balík bez kompromisů (špičkové ANC, kultivovaný zvuk, LDAC, LE Audio s kodekem LC3, Auracast pro sdílení zvuku s více sluchátky najednou a silnou aplikaci bez vazby na značku telefonu), ten u XM6 najde v roce 2026 na Androidu jednoho z nejtěžších soupeřů.
Česká cena a dostupnost
V českých e-shopech se WF-1000XM6 prodávají od zhruba 6 100 Kč, cena se liší podle obchodu. Na Zboží.cz jsou zalistované u většiny velkých prodejců včetně Alzy. Za AirPods Pro 3 Apple v Evropě startoval na 249 eurech, v přepočtu kolem 6 200 Kč. Cenově jsou si tedy oba modely blíž, než by napovídal americký rozdíl, kde Sony stojí 329 dolarů (přibližně 7 600 Kč).
Praktický bonus navíc: Sony do aplikace přidalo Battery Care, funkci šetrného nabíjení, která zastaví dobíjení sluchátek před 100 % a brzdí degradaci baterie. Drobnost, ale u sluchátek za šest tisíc je to detail, který se za dva roky používání může projevit.
Sony poprvé poskládalo balík, u kterého uživatel Androidu nemusí brát AirPods Pro 3 jako nedostižný etalon, spíš jako jinak poskládaný set výhod. Pokud vám XM6 sednou do uší, na Androidu teď patří mezi nejsilnější volby.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík