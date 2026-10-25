Před 410 lety připluli k australskému ostrovu a zanechali vzkaz na talíři. Ten se dochoval dodnes

Nečekaná zastávka na cestě za obchodem
Dne 25. října 1616 dorazila nizozemská loď Eendracht, které velel Dirk Hartog, k ostrůvku u západního pobřeží dnešní Austrálie. Neplula sem v rámci výpravy za objevením nového kontinentu. Jejím cílem byla jihovýchodní Asie, tehdy mimořádně důležité centrum námořního obchodu. Proudění a západní větry Indického oceánu ale plavce přivedly k pobřeží, jež se na evropských mapách teprve začínalo objevovat.
Zdejší krajina byla úplně jiná než rušné obchodní přístavy, do kterých posádka mířila. Nízké pobřeží, ostré slunce a vlny Indického oceánu nabízely jen málo záchytných bodů. Hartogovi námořníci však zanechali stopu tak jednoduchou, že se její význam ukázal až postupem času: kovový talíř se zprávou pro ty, kdo přijdou po nich.
FOTO PICRYL
Na cínový talíř vyryli datum a jména
Na talíři stálo, že loď Eendracht připlula 25. října 1616. Nápis obsahoval také jméno kapitána, dalších důstojníků a zamýšlený směr další cesty. Posádka ho upevnila na dřevěný kůl. Nešlo o triumfální monument, jen o stručný námořní zápis. Právě proto je tak působivý: zachycuje konkrétní lidský okamžik bez pozdějšího velkolepého výkladu.
Podle dochovaného textu měla loď 27. října pokračovat k Bantamu na Jávě. Dnes záznam uchovává amsterodamské Rijksmuseum. Je považován za nejstarší dochovaný hmotný doklad evropského přistání na australském kontinentu. Není to však doklad první lidské přítomnosti ani „objevení Austrálie“: původní obyvatelé tam žili desítky tisíc let před nizozemskou plavbou.
FOTO PICRYL
Další kapitán našel zprávu téměř po osmdesáti letech
Když se k ostrovu v roce 1697 dostala jiná nizozemská expedice vedená Willemem de Vlaminghem, našla Hartogův talíř stále na místě. Jeho příběh tím neskončil. De Vlamingh starý předmět odvezl a nahradil jej vlastní deskou s aktualizovanou zprávou. Vznikl tak podivuhodný řetězec námořních vzkazů předávaných mezi lidmi, kteří se nikdy nepotkali.
Na ostrově, který dnes nese Hartogovo jméno, se místo zapsalo do dějin jako Cape Inscription. Připomíná způsob, jímž se v předmoderní době dokumentovaly cesty. Namísto rádiových signálů, satelitních souřadnic a digitálních deníků zůstávaly fyzické značky, často vystavené větru, soli a náhodě.
Proč na takovém talíři záleží
Historikovi nestačí jen legenda o dávné výpravě. Potřebuje doklad, který lze datovat, zkoumat a spojit s dalšími záznamy. Cínový talíř je právě takovým předmětem. Kurátoři z Rijksmusea se dlouhodobě zabývají jeho materiálem, nápisem i historií přenášení mezi kontinenty. Předmět může vyprávět nejen o roce 1616, ale také o pozdějším evropském zájmu o Austrálii.
Přitom Hartog nebyl prvním Evropanem, který Austrálii spatřil. Už roku 1606 dosáhl severního pobřeží Willem Janszoon. Význam Hartogovy zastávky leží jinde: zůstala po ní mimořádně přímá, fyzická a osobní zpráva. Máme před sebou cosi jako pradávný lodní status, jen vyrytý do kovu.
Drobnost, která překonala oceány
V říjnu 2026 uplyne od Hartogova přistání 410 let. Vzkaz z malého ostrova přitom stále dokážeme přečíst. A právě to je na něm největší překvapení. Velké objevitelské příběhy si spojujeme s mapami, plachetnicemi a jmény kapitánů, ale někdy se nejcennějším svědkem jejich cesty stane obyčejná věc každodenní potřeby.
Západoaustralské pobřeží zůstává odlehlé a krásné. Hartogova deska mezitím doputovala do muzea na druhém konci světa, kde působí nenápadně. Přesto je to jeden z nejsilnějších příkladů toho, jak malý předmět může uchovat velký dějinný okamžik.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Rijksmuseum – Dirck Hartogh dish [2], Western Australian Museum – Dirk Hartog’s Pewter Dish [3], National Museum of Australia – Dirk Hartog lands off Western Australia [4]. img ai generated