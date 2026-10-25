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Před 410 lety připluli k australskému ostrovu a zanechali vzkaz na talíři. Ten se dochoval dodnes

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Kapitán Dirk Hartog v říjnu 1616 mířil do Asie, ale silné větry jej zanesly k neznámému západoaustralskému pobřeží. Posádka zanechala po své návštěvě neobvyklý doklad: cínový talíř s vyrytým datem, jmény a trasou plavby. Vzkaz přežil staletí a dnes vypráví o době, kdy se evropské námořní mapy prudce měnily.
Před 410 lety připluli k australskému ostrovu a zanechali vzkaz na talíři. Ten se dochoval dodnes

Před 410 lety připluli k australskému ostrovu a zanechali vzkaz na talíři. Ten se dochoval dodnes

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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