Pravda o ústních vodách: Svěží dech neznamená zdravé zuby, zakrýt může vážný problém

Příjemná mentolová chuť, pocit dokonale čistých zubů a svěží dech – právě na to ústní vody lákají. Jenže pocit svěžesti ještě neznamená zdravá ústa. Ústní voda může zápach pouze dočasně překrýt, zatímco jeho skutečná příčina v ústech zůstává a nenápadně se zhoršuje.
Zápach z úst často souvisí se zubním povlakem, zánětem dásní, kazem nebo onemocněním závěsného aparátu zubu. „Pokud někoho trápí zápach z úst, není řešením pouze koupit silnější ústní vodu, je potřeba zjistit, odkud zápach pochází. Hlavním zdrojem zápachu z úst bývá neodstraněný bakteriální povlak na zubech a v okolí dásní. Bakterie v něm obsažené rozkládají zbytky potravy a produkují látky, které způsobují nepříjemný zápach a mohou přispívat ke vzniku zánětu dásní. Problém bývá zejména v nedostatečně čištěných mezizubních prostorech. Hromadění plaku zvyšuje riziko zubního kazu, zánětu dásní a následně i parodontitidy, která může dlouho probíhat téměř bez bolesti, přesto postupně poškozovat tkáně držící zub a vést až k jeho vypadnutí. Jedním z prvních příznaků může být právě zápach z úst,“ popsal Jakub Hladík, zubní lékař centra stomatologie The Clinic a člen České stomatologické komory.
Falešná iluze splněné ústní hygieny
Pokud člověk používá ústní vodu několikrát denně jen proto, aby měl stále svěží dech, může podlehnout falešné iluzi, že má ústní hygienu pod kontrolou. „Ústní voda nikdy nemůže nahradit mechanické odstranění zubního povlaku. Pokud člověk pouze vypláchne ústa, ale neodstraní povlak kartáčkem a mezizubními pomůckami, problém v ústech zůstává. Ústní voda může do určité míry ovlivnit množství bakterií nebo dočasně osvěžit dech, ale nedokáže odstranit pevně ulpívající povlak ze zubů a mezizubních prostor. Ústní voda může být užitečným pomocníkem v konkrétní situaci, ale rozhodně není tekutou náhradou klasického ani mezizubního kartáčku,“ řekla Kateřina Jurenková, dentální hygienistka centra stomatologie The Clinic.
Ústní voda: Foto Radek Štěpán
Ústní voda není zárukou zdravých zubů
Přesně tak, navíc neplatí, že čím častěji ji člověk používá, tím lépe. U zdravého člověka, který si správně čistí zuby a mezizubní prostory, nemusí být součástí základní hygieny. „Pokud člověk nemá konkrétní důvod nebo doporučení odborníka, není potřeba ústní vodu používat automaticky každý den. Ústní voda navíc může vytvořit nebezpečnou iluzi, že je o hygienu postaráno, i když na zubech a mezi nimi zůstává bakteriální povlak. Pokud tedy nemá člověk konkrétní důvod nebo doporučení odborníka, měla by být ústní voda spíše příležitostným doplňkem než automatickým každodenním rituálem. Základem péče o chrup zůstává mechanické čištění zubů a mezizubních prostor,“ zdůraznila dentální hygienistka.
Tip: Počet lidí s křivými zuby roste. Rovnátka potřebuje až 80 % Čechů.
U někoho mohou ústní vody zápach z úst dokonce zhoršit. „Klasické ústní vody často obsahují mentol, esenciální oleje, alkohol nebo antibakteriální látky. Alkohol může u některých lidí přispívat k vysušování sliznic. Sucho v ústech není jen nepříjemné. Nedostatek slin může zhoršovat přirozené čištění dutiny ústní a u některých lidí přispívat k výraznějšímu zápachu,“ upozornila Kateřina Jurenková.
Důležitý je výběr ústní vody
Podle složení se jejich účinek totiž výrazně liší. „Ústní vody s fluoridem mohou přispívat k prevenci zubního kazu. Některé přípravky s antimikrobiálními látkami mohou pomáhat s kontrolou zubního plaku, zánětu dásní nebo nepříjemného zápachu z úst. Rostlinné složky mohou mít v některých přípravcích doplňkový protizánětlivý či zklidňující účinek. Jejich účinek ale závisí na konkrétní účinné látce a způsobu použití. Při výběru proto není rozhodující jen značka, cena nebo příchuť, ale především konkrétní složení a důvod, proč ústní vodu používáme,“ vysvětlila Kateřina Jurenková.
Zvláštní kategorií jsou léčebné výplachy, především přípravky s chlorhexidinem. Ty ale nejsou určené k dlouhodobému používání bez doporučení odborníka. „Mohou být vhodné například po některých stomatologických zákrocích nebo při vybraných zánětlivých stavech jako součást léčby doporučené zubním lékařem či dentální hygienistkou. Chlorhexidin má výrazný antibakteriální účinek, při delším používání však může způsobit změny chuti a povrchové zabarvení zubů či jazyka. Proto je důležité dodržovat doporučenou koncentraci, dávkování i délku používání. Vzniklé povrchové pigmentace lze zpravidla odstranit při profesionální dentální hygieně,“ uzavřel Jakub Hladík.
Zdroje info: Autor, Jakub Hladík, Kateřina Jurenková
Ústní voda: Náhledové foto Radek Štěpán
The post Pravda o ústních vodách: Svěží dech neznamená zdravé zuby, zakrýt může vážný problém
first appeared on Plné zdraví
.