Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pravda o ústních vodách: Svěží dech neznamená zdravé zuby, zakrýt může vážný problém

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Příjemná mentolová chuť, pocit dokonale čistých zubů a svěží dech – právě na to ústní vody lákají. Jenže pocit svěžesti ještě neznamená zdravá ústa. Ústní voda může zápach pouze dočasně překrýt, zatímco jeho skutečná příčina v ústech zůstává a nenápadně se zhoršuje.
Ústní voda

Ústní voda

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:05

Reklama
Další články z Plné zdraví
Do Česka proniká nový trend: Estetické úpravy podle umělé inteligence
Do Česka proniká nový trend: Estetické úpravy podle umělé inteligence
Mikroplasty v těle: Kde v těle škodí nejvíce
Mikroplasty v těle: Kde v těle škodí nejvíce

Plastové obaly, balená voda i textilie uvolňují do prostředí mikroskopické částice. Lidé je vdechují, nebo...

Světlo z obrazovek: Skrytá hrozba pro zrak
Světlo z obrazovek: Skrytá hrozba pro zrak

Moderní životní styl vyžaduje téměř neustálý kontakt s digitálními obrazovkami. V práci hledíme do monitorů...

Stárnutí populace: Péče o rodinné příslušníky
Stárnutí populace: Péče o rodinné příslušníky

Demografický vývoj přináší vyšší počet seniorů, kteří potřebují každodenní pomoc druhé osoby. Mnoho rodin...

Varovné signály mozku: Jak poznat včas demenci
Varovné signály mozku: Jak poznat včas demenci

Demografické změny přinášejí výrazné stárnutí společnosti a zvýšený výskyt poruch paměti. Zdravotní systém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

Všechny články tohoto autora →
Plné zdraví
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.