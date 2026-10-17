Pečeme doma: Kváskový chléb s podmáslím a olejem, co se povede i bez zkušeností

Na zabíjačku babička pokaždé pekla domácí chléb. Ta vůně z kuchyně se mi vybaví i po letech, bez velkého přemýšlení. Doma dnes peču pečivo docela běžně, ale chléb mám pořád nejraději. Z pár obyčejných surovin vznikne bochník s pořádnou kůrkou a střídou, která má chuť. Nejčastěji dělám kváskový chléb s podmáslím, kmínem a žitným rozkvasem, k němu ale přidávám i jednodušší babiččin recept z droždí, vhodný pro každého, kdo se do domácího pečení teprve pouští.
Na
je příjemné, že si ho člověk postupně upraví podle sebe. Babička pekla z kvasnic a do těsta přidávala vařené brambory. Já jsem se časem dostala k žitnému kvásku a místo brambor používám domácím chlebu podmáslí. Střídka je po něm vláčnější a má lehce nakyslou chuť, takovou nenápadnou, ale důležitou. U chleba platí podobně jako u jiného pečení: první bochník nemusí vypadat jako z pekárny, hlavní je vůně, chuť a odvaha zkusit to znovu.
Domácí chléb se v poslední době objevuje všude možně. V krátkých videích, v diskusích, v kuchyních lidí, kteří dřív nepekli ani rohlíky. Většinou se řeší dvě cesty: rychlejší chléb z droždí, nebo pomalejší kváskový bochník s delším kynutím. Ani jedna varianta nemusí být složitá. Jen je dobré vědět, jak má těsto působit v ruce a kdy mu dát ještě čas.
Můj tip: Pokud s kváskovým chlebem začínáte, nelámejte si hlavu s dokonalým naříznutím ani s učebnicově kulatým bochníkem. Víc se vyplatí hlídat správně vyzrálý rozkvas a opravdu dobře rozpálenou troubu. Hezká fotka počká. Recept na poctivý kváskový chléb
Doba přípravy rozkvasu: 10-12 hodin Další kynutí a tvarování: zhruba 5 hodin Délka pečení: 55 minut Počet porcí: 1 větší bochník Ingredience, které budeme potřebovat Rozkvas 80 g pravidelně krmeného žitného kvásku 330 g vody 300 g žitné celozrnné mouky Finální těsto 200 g podmáslí 3 lžičky soli 1 lžička drceného kmínu 2 lžíce oleje 530 g hladké mouky Postup přípravy křupavého kváskového chleba
1. Do větší mísy dejte
žitný kvásek, vodu a žitnou celozrnnou mouku. Promíchejte na hustší rozkvas, mísu přikryjte a nechte stát při pokojové teplotě 10 až 12 hodin.
2. K hotovému rozkvasu přilijte
podmáslí, přidejte sůl, drcený kmín, olej a nakonec hladkou mouku. Těsto pořádně promíchejte a propracujte, aby v něm nezůstávaly suché ostrůvky mouky.
3. Mísu znovu přikryjte a nechte těsto kynout
1 hodinu. V téhle chvíli ještě nemusí být nijak zvlášť hladké. Při překládání se zpevní.
4. Těsto vyklopte na pracovní plochu, případně s ním pracujte rovnou v míse, a
přeložte ho na třetiny z obou stran. Pomůže mu to získat pevnější strukturu, bochník pak nebude tolik utíkat do stran.
5. Po
45 minutách překládání zopakujte. Po druhém přeložení bývá těsto pružnější, na dotek trochu živější. To je dobré znamení.
6. Následně ho nechte kynout ještě asi
1,5 hodiny. Nemusí vyskočit jako těsto na buchty, ale objem by měl být znatelně větší a těsto nadýchanější.
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7. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou plochu, stočte do bochníku a vložte do
ošatky vysypané moukou. Tam ho nechte kynout ještě přibližně 1,5 hodiny. Troubu si s předstihem rozehřejte na 250 °C
8. Chléb vyklopte na plech nebo pečicí kámen, povrch lehce nařízněte a
stříkněte vodou. Kůrka se na začátku pečení lépe rozjede.
9. Nejprve pečte
20 minut při 250 °C. Potom troubu stáhněte na 200 °C a dopékejte ještě asi 35 minut. Upečený chléb poznáte i podle zvuku: při poklepání zespodu má znít dutě.
10. Hotový bochník dejte vychladnout na mřížku. Nekrájím ho horký, i když to láká. Střídka by se mohla srazit. Nejlepší bývá ten den večer, ale druhý den k polévce nebo jen s máslem mu také nic nechybí.
Foto: Cooky.cz, Upečený domácí chléb nechte před krájením vychladnout.
Tip hospodyňky: Když peču drožďový chléb na plechu, dávám do trouby malý hrnek s horkou vodou. Kůrka pak nebývá tak tvrdá a bochník lépe vyskočí. U kváskového chleba se mi zase osvědčil opravdu rozpálený plech nebo kámen.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková