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Pečeme doma: Kváskový chléb s podmáslím a olejem, co se povede i bez zkušeností

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Na každou zabíjačku pekla babička domácí chléb a ta vůně se mi vybaví dodnes. Dnes už peču pečivo doma běžně a právě chléb je pro mě největší radost, protože z pár surovin vznikne poctivý bochník s křupavou kůrkou. Nejčastěji dělám kváskovou verzi s podmáslím, kmínem a žitným rozkvasem, ale přidávám i jednodušší babiččin recept z droždí pro ty, kdo s domácím pečením teprve začínají.
Obrázek k receptu na Domácí chlebík jako od babičky: Taky milujete tu chvíli, kdy se bytem začne šířit vůně čerstvého pečiva

Obrázek k receptu na Domácí chlebík jako od babičky: Taky milujete tu chvíli, kdy se bytem začne šířit vůně čerstvého pečiva

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí chlebík jako od babičky: Taky milujete tu chvíli, kdy se bytem začne šířit vůně čerstvého pečiva
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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