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Nepozorná řidička srazila na přechodu v Jeseníku dvaaosmdesátiletou seniorku

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Dennívýzva
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Nepozorná řidička srazila na přechodu pro chodce v Jeseníku dvaaosmdesátiletou ženu, která zrovna přecházela. Proč řidička na přechod vjela, není jasné, alkoholu nepila. Zraněnou důchodkyni si převzala záchranka.
Nepozorná řidička srazila na přechodu v Jeseníku dvaaosmdesátiletou seniorku

Nepozorná řidička srazila na přechodu v Jeseníku dvaaosmdesátiletou seniorku

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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