Nepozorná řidička srazila na přechodu v Jeseníku dvaaosmdesátiletou seniorku

Nepozorná řidička srazila na přechodu v Jeseníku dvaaosmdesátiletou seniorkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nepozorná řidička srazila na přechodu v Jeseníku dvaaosmdesátiletou seniorkuZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 16.10.2026 04:26
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