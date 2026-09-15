Náměstek pro školství se zastal učitele, který pracoval pro ruskou propagandu

Miloš Flajšhans vzbudil pozornost médií už před pěti lety, když se objevil v reportáži ruské státní televize Rossija, kde obviňoval i česká média z údajného rozdmýchávání hysterie a sporů s Ruskem. Televize už ale neuvedla, že je zaměstnancem agentury Rossija Segodňa, pod kterou spadají média, jako jsou třeba tisková agentura RIA Novosti, televize a weby RT nebo web Sputnik.
Znovu se o tomto muži začalo hovořit před pár dny, když Deník N upozornil na jeho působení na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni.
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„Na jedné ze středních škol v Plzeňském kraji má učit učitel, který se účastnil aktivit ruské válečné propagandy. Chtěl bych se zeptat pana náměstka Kroce, jestli by se k tomu mohl vyjádřit, aby bylo jasné, jaký k této věci má kraj postoj,“ dotazoval se na jednání krajského zastupitelstva Michal Vozobule z opoziční TOP 09.
„Já mohu uvést pouze to, že tento pedagog byl řádně přijatý výběrovým řízením, splňuje všechny požadavky stanovené pro danou pozici a jeho přijetí je v gesci ředitele. Kraj v tomto případě nezasahuje a pokud víme, tak na škole vyučuje dějepis v anglickém jazyce, vyučuje i angličtinu a pak některé praktické předměty. V minulosti již působil jako pedagog na naší střední škole, kde s jeho působením nebyly žádné problémy, které by se týkaly tady té věci. Podle informací svou výuku řádně vykonává a není důvod, abychom zatím tyto věci řešili,“ odpověděl náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc (ANO).
Pokud by se to ovšem změnilo, bude se jako odpovědný náměstek touto věcí zabývat. Podobně mluvil i ředitel školy Přemysl Šmídl, který o minulosti svého zaměstnance ani nevěděl. „Nevidím však důvod, proč by nemohl vyučovat, když se to nebude promítat do školy a výuky. Je to o tom, že politika do školy nepatří,“ sdělil na dotaz novinářů z Deníku N. Plzeňská Drbna školu rovněž oslovila, odkázala nás však na vyjádření pro zmíněný deník.
„To znamená, pane náměstku, že tahle situace vám nevadí? Já nepotřebuju žádný další širší komentář, jenom, jestli vy jste s tím v pořádku? Tahle situace vám jako náměstkovi pro vzdělávání a pro školství nevadí?“ vzal si znovu slovo Vozobule. Odpovědi od náměstka se už nedočkal. Slovo si naopak vzal komunistický europoslanec Ondřej Dostál (STAČILO!).
„Člověk, o kterého se tady jedná, tady není přítomen a nemůže se bránit. Pomlouváte ho a myslím, že časy, kdy se na politických grémiích kádrovali nepřítomní lidi a nepřímo se plédovalo proto, aby byli vyhozeni, to je něco, co opravdu nechceme,“ řekl.
Miloš Flašhans se veřejně k věci zatím nevyjádřil. Před několika lety ale vystoupil v podcastu dezinformační platformy Svobodný vysílač. Pořad, který je stále k dohledání, má tři hodiny a otevřeně tam hovoří i o zkušenostech z Ruska i o práci pro agenturu Rossija Segodňa. Podle jeho slov se jednalo o klasickou novinařinu. Podrobněji jsme o tom psali ZDE.
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