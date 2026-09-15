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Náměstek pro školství se zastal učitele, který pracoval pro ruskou propagandu

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Dennívýzva
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Roky pracoval pro agenturu Rossija Segodňa, pod kterou spadají média, jež česká kontrarozvědka označuje za hlavní nástroje ruské státní propagandy. Dnes Miloš Flajšhans vyučuje dějepis na jedné ze středních škol zřizovaných Plzeňským krajem. Náměstek pro oblast školství Vladimír Kroc (ANO) v tom nespatřuje žádný problém.
Náměstek pro školství se zastal učitele, který pracoval pro ruskou propagandu

Náměstek pro školství se zastal učitele, který pracoval pro ruskou propagandu

Zdroj: reprofoto YouTube ruské televize Rossija
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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