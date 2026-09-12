Na Temu jsem si koupila elektrický přímotop za 19 000 Kč. Dodnes nechápu, co vlastně přišlo

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Internetové tržiště dokáže člověka vtáhnout do nákupního dobrodružství, které začíná zvědavostí a končí u balíčku plného otazníků. Přesně tak dopadla objednávka keramického teplovzdušného ohřívače ZLN5671 z platformy Temu. Cenovka u konkrétního prodejce vyskočila na téměř 19 000 korun – částku, za kterou dnes pořídíte designový konvektor s tvrzeným sklem, mohutný akumulační radiátor s litinovým jádrem nebo chytré tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.
Novinářská zvědavost zvítězila. Co vlastně dorazí za takovou prémiovou sumu z asijského e-shopu? Jak vypadá produkt, který má zároveň záplavu pozitivních recenzí a astronomickou cenu? Objednávka proběhla a začalo čekání plné představ o sofistikovaném topném systému pro celou domácnost.
Kurýr předal překvapivě lehký balíček. Krabice vážila sotva dvě kila a její rozměry okamžitě prozradily, že uvnitř se neskrývá žádný robustní radiátor. Po rozbalení vykouklo zařízení, které mnozí znají z regálů s drobnou elektronikou v každém supermarketu.
Tisícovka versus osmnáct tisíc – kde se stala chyba
Uvnitř krabice se ukázal kompaktní přenosný PTC ventilátorový přímotop o výkonu 1500 W. Bílý plast s černou přední mřížkou, praktické madlo na horní straně pro snadné přenášení a jednoduchý ovládací panel s LED displejem. Skutečná tržní hodnota tohoto modelu se na evropských srovnávačích pohybuje kolem tisíce korun, v přepočtu přibližně 40 eur.
Značka Zilan pochází z Turecka, výroba probíhá v Číně, což vysvětluje, proč je produkt běžně dostupný u evropských distributorů i na asijských platformách současně. Jde o zcela standardní stolní topítko, jaké najdete v každém elektru nebo hobby marketu.
Rozpor mezi cenou a realitou spočívá v dynamice online tržišť. Prodejci na platformách typu Temu nebo AliExpress využívají automatickou cenotvorbu. Když dochází skladová zásoba, produkt často nestáhnou z nabídky. Místo toho nastaví absurdně vysokou cenu, aby si udrželi pozici v indexu a nemuseli platit poplatky za opětovné zalistování. Běžný zákazník pak narazí na běžné stolní topidlo s cenovkou luxusního spotřebiče.
Pozitivní recenze pod produktem patří lidem, kteří jej pořídili ve slevové akci za několik stokorun. Za tuto částku dostali odpovídající a bezproblémový výrobek, proto hodnotí pozitivně. Nikdo z nich nezaplatil osmnáct tisíc.
Funguje to vlastně dobře – ale ne za tuhle cenu
Pokud odhlédneme od cenového paradoxu a posuzujeme přístroj v jeho přirozené kategorii dostupných lokálních topidel, funguje překvapivě spolehlivě. Keramické topné těleso typu PTC začíná hřát prakticky okamžitě po spuštění. Na rozdíl od starých spirálových fukarů nevydává nepříjemný zápach spáleného prachu.
Vestavěný ventilátor zvládne rychle vytvořit tepelnou zónu kolem pracovního stolu nebo v menší místnosti do patnácti metrů čtverečních. Funkční výbava zahrnuje integrovaný časovač nastavitelný až na 7 hodin a regulovatelný termostat, což nebývá u nejlevnějších plastových ventilátorů samozřejmostí.
Uživatel si může navolit základní režimy výkonu. Plný příkon 1500 W zajistí svižný náběh teploty, nižší stupeň slouží k udržování klimatu při menším odběru proudu. Hluk ventilátoru je tlumený, srovnatelný s běžným stolním větrákem, takže neruší při soustředění na práci ani při sledování televize.
Důležitým aspektem zůstává bezpečnost, která u levnějšího asijského elektra bývá častým terčem kritiky. Testovaný model obsahuje bezpečnostní pojistku proti převrhnutí, která okamžitě odpojí napájení, jakmile se základna odlepí od rovné podlahy. Nechybí ani ochrana proti přehřátí hlídající teplotu vnitřních komponent.
Z hlediska funkčnosti nelze zařízení vytknout téměř nic zásadního. Svůj primární úkol, tedy rychlé přitopení v bezprostředním okolí, plní přesně tak, jak slibuje technický list. Jenže za tisícovku, ne za osmnáct tisíc.
Z celé zkušenosti plyne jednoduché spotřebitelské ponaučení. Na online tržištích je vždy nutné kontrolovat modelové označení a ověřit si reálnou hodnotu zboží na nezávislých srovnávačích cen. Model ZLN5671 je spolehlivý malý pomocník pro chladné večery, ale jeho skutečné místo je v kategorii dostupných stolních přímotopů, nikoli v cenové hladině centrálních topných systémů.
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná