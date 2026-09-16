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Moderní lichva v praxi. Česko neřeší firmy, které lidi cíleně připravují o bydlení

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ANALÝZA. Česko má problém, který neřeší: tisíce zadlužených vlastníků nemovitostí se každý rok octnou v pasti predátorských firem, které jim nabídnou pomoc s dluhy, ve skutečnosti je ale připraví o střechu nad hlavou. Což je také od počátku podstatou jejich činnosti. Moderní lichváři vystupují jako profesionální finanční poradci, realitní zprostředkovatelé i jako investiční skupiny. Jejich
profimedia-0182554344

profimedia-0182554344

Zdroj: Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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