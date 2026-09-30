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Máte v autě tlačítko SOS? Málokdo ví, co po stisknutí skutečně udělá, od letoška se systém mění

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Tlačítko SOS v moderních automobilech není jen přímou zkratkou k telefonátu na linku 112. Systém eCall dokáže při vážné nehodě přivolat pomoc automaticky a současně záchranářům předat údaje o místě nehody a vozidle. Evropská unie nyní jeho technologii postupně převádí ze starších mobilních sítí na 4G a 5G.
Máte v autě tlačítko SOS? Málokdo ví, co po stisknutí skutečně udělá, od letoška se systém mění

Máte v autě tlačítko SOS? Málokdo ví, co po stisknutí skutečně udělá, od letoška se systém mění

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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