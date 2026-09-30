Máte v autě tlačítko SOS? Málokdo ví, co po stisknutí skutečně udělá, od letoška se systém mění

Palubní systém eCall je určen pro tísňová volání na evropské číslo 112. Při vážné dopravní nehodě jej mohou aktivovat senzory vozidla automaticky, například v souvislosti s vyhodnocením silného nárazu. Řidič nebo cestující jej může spustit také ručně tlačítkem. Po aktivaci vůz naváže hlasové spojení s příslušným střediskem tísňového volání a zároveň odešle takzvaný minimální soubor dat. Patří mezi ně přesná poloha vozu, čas události, identifikační číslo vozidla a směr jízdy. Smyslem je předat základní informace i v situaci, kdy posádka po nehodě není schopná sama telefonovat.
Tlačítko přitom neslouží jako běžná asistenční linka například při poruše auta. Standardní eCall je bezplatná tísňová služba napojená na číslo 112. Některé automobilky vedle ní nabízejí vlastní placené nebo doplňkové služby, například silniční asistenci, ty ale představují samostatný systém. Evropská komise také uvádí, že eCall lze ručně aktivovat například tehdy, když posádka potřebuje přivolat pomoc nebo se řidič stane svědkem vážné nehody.
Proč se eCall právě teď mění
Původní evropský eCall byl navržen pro mobilní sítě 2G a 3G. Ty však operátoři v jednotlivých zemích postupně vypínají, a Evropská unie proto připravila přechod na takzvanou paketovou komunikaci využívanou sítěmi 4G a 5G. Od 1. ledna 2026 už úřady při novém typovém schválení nesmějí přijmout systém, který nesplňuje stanovené technické specifikace pro novou generaci eCall. Od 1. ledna 2027 se u nových typových schválení začnou povinně používat novější evropské normy EN 17184:2024 a EN 17240:2024.
Další důležitý termín přijde rovněž 1. ledna 2027. U nových vozidel schválených podle pravidel eCall po 31. březnu 2018, která nesplní alespoň stanovené požadavky pro paketovou komunikaci, už úřady nemají považovat jejich prohlášení o shodě za platné pro účely registrace. Neznamená to však, že by majitelé již provozovaných aut museli kvůli novým pravidlům automaticky měnit nebo dodatečně montovat celý systém. Pro již registrované vozy obecná povinnost dodatečné instalace eCall stanovena není.
Starších aut se týká jiný problém
Přechod mobilních sítí může být důležitý právě pro automobily se starší verzí eCall. Studie zveřejněná Evropskou komisí v květnu 2026 odhadla, že při nekoordinovaném vypínání sítí 2G a 3G by mohlo v celé EU přijít o funkčnost eCall až zhruba 64 milionů vozidel. Autoři proto doporučili zachovat alespoň jednu síť podporující starší technologii nejméně do roku 2030. Novější generace systému má tomuto problému zabránit tím, že bude fungovat prostřednictvím 4G a 5G. Pro samotného řidiče se přitom základní princip nemění: v nouzi má systém stále spojit automobil s linkou 112 a předat informace potřebné pro vyslání pomoci.
Zdroje: EUR-Lex