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Máte doma starou keramickou formu na bábovku? Budete v šoku, kolik sběratelé nabízejí. Zde jsou ceny

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Kdo by si nevzpomněl na vůni čerstvě upečeného pečiva, která se o víkendu linula z babiččiny kuchyně? Při vyklízení starých chalup nebo půdních prostor lidé často narážejí na zaprášené krabice plné starých hnědých nádob. Zatímco většina z nich skončí jako dekorace za pár stovek, některé vzácné kousky z poloviny 19. století dnes u sběratelů dosahují překvapivě vysokých částek.
Máte doma starou keramickou formu na bábovku? Budete v šoku, kolik sběratelé nabízejí. Zde jsou ceny

Máte doma starou keramickou formu na bábovku? Budete v šoku, kolik sběratelé nabízejí. Zde jsou ceny

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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