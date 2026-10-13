Máte doma starou keramickou formu na bábovku? Budete v šoku, kolik sběratelé nabízejí. Zde jsou ceny

Ikonická kameninová forma na pečení
Tím tajemným pokladem, který nosí vzpomínku na poctivé staré časy, není nic jiného než starožitná kameninová forma na pečení bábovky. Málokdo si uvědomuje, že klasická hnědá forma nemusí mít vždy jen obyčejný kroužkový tvar. Skutečnou sběratelskou lahůdkou je totiž formovaná bábovka ve tvaru srdce s ručně taženým uchem. Tento nádherný kus nádobí byl za časů našich předků pýchou každé hospodyňky a dnes představuje vyhledávaný artefakt lidového řemesla.
Příběh poctivého řemesla z období pozdního biedermeieru
Unikátní kusy, které mají nejvyšší hodnotu, pocházejí ze 3. čtvrtiny 19. století, přesněji z období pozdního biedermeieru mezi léty 1850 až 1875. Vyráběly se z kvalitní tmavohnědé kameniny a měly nádherně lesklou glazuru. Tvarování probíhalo ručně za pomoci dřevěných či sádrových forem a tradiční mistři hrnčíři je doplňovali o ručně tažená ucha. Výsledkem byl nejen plně funkční kuchyňský pomocník používaný v pecích, ale také estetický skvost, který vydržel sloužit po celé generace.
Detektivka pro sběratele: Jak poznat, že máte v ruce drahý unikát
Mezi běžným nálezem z chalupy a drahým sběratelským unikátem leží tenká hranice. Klíčem k vysoké hodnotě je neobvyklost tvaru a perfektní zachovalost. Běžné kulaté formy se vyráběly masově, avšak raritní motivy jako srdce, kapr, miminko nebo barokní figurální vzory jsou mimořádně vzácné. Významným faktorem je také stav bez prasklin a oštípání.
To potvrzuje i odborný pohled z praxe:
Lidé si často pletou stáří s hodnotou. Běžná kuchyňská kamenina se vyráběla v obrovských sériích. Klíčovým kritériem pro vyšší cenu u sběratele je absence jakýchkoli vlasových prasklin, neobvyklost motivu (např. heraldické prvky, figurální motivy či srdce místo klasického věnce) a jednoznačně doložitelná datace před rok 1880.
Dnešní cena, kde prodávat a na co si dát pozor
Pokud na půdě objevíte běžnou kruhovou formu z první poloviny 20. století s drobným poškozením, její tržní hodnota na aukčních portálech typu Bazoš či Aukro se pohybuje mezi 200 Kč až 800 Kč. Pokud však držíte v ruce nepoškozenou biedermeierovskou formu ve tvaru srdce z roku 1860, specializované antikvariáty, jako je například Starožitnosti Lučický mlýn, ji po odborné katalogizaci nabízejí sběratelům za částky dosahující 3 000 až 3 900 Kč.
Senzacechtivé tituly na internetu sice občas slibují desetitisícové sumy za jakýkoli půdní nález, realita trhu je však střízlivější. Chystáte se vyklízet starou půdu nebo chalupu po prarodičích? Určitě staré keramické formy nevyhazujte! Důkladně si je prohlédněte, očistěte je a zkontrolujte jejich tvar i celkový stav. Našli jste doma také nějakou starožitnou pekařskou formu? Podělte se s námi o své úlovky v diskusi níže!
Zdroje článku: lucickymlyn.cz, centrum.cz, tiscali.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková