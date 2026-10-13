Lampa za 24 500 Kč stála v 70. letech na komodě v každém druhém bytě ČSSR. Autor zůstával desítky let neznámý

Stačilo otevřít starý zpravodaj podniku OPP Jihlava a katalog brněnské výstavy z roku 1976, aby se z bezejmenného kusu opálového skla vylouplo jméno Štěpána Taberyho, sklářského výtvarníka, jehož lampy desítky let svítily v československých obývácích, aniž kdokoli tušil, kdo je navrhl. Dnes největší exempláře, monumentální oranžové a červené varianty vysoké přes čtyřicet centimetrů, míří na kurátorované zahraniční tržiště typu Vinterior a 1stDibs, kde se nabídkové ceny pohybují od 330 eur po 1 076 liber. V přepočtu horní hranice atakuje právě oněch 24 500 Kč. A přitom v Česku se tentýž typ lampy na aukci prodá za zlomek.
Jak se autorství ztratilo za značkou kooperačního podniku
Štěpán Tabery se narodil roku 1929 v Brně, vystudoval sklářskou průmyslovku v Železném Brodě a profesní dráhu strávil v podniku Osvětlovací sklo, provoz Košťany u Teplic. Od roku 1967 tam navrhoval závěsná, stropní, stolní i nástěnná svítidla z takzvaného triplex opálového skla, materiálu, který po rozsvícení proměňuje barvu a vyzařuje měkké, difúzní světlo.
Jenže socialistický průmysl fungoval jinak než západní designový trh. Důraz ležel na podniku, výrobním programu a exportním plánu, nikoli na individuálním jménu tvůrce. Skleněné díly vznikaly v Košťanech, kovové montury a podstavce dodával kooperační partner OPP Jihlava. A právě jihlavská značka, vyražená do kovu, přežila na hotových lampách nejčastěji. Papírové nálepky Osvětlovacího skla se většinou rozpadly, odlepily, ztratily. Trh pak po desetiletí připisoval celý výrobek OPP Jihlava, ačkoli tento podnik dodával hlavně kovové komponenty, nikoli autorství tvarů.
Badatelská stopa, která z anonymního svítidla udělala sběratelský artefakt
Klíčový obrat přišel v roce 2022. Ondřej Dana na webu 1000zgarb shrnul výsledky pátrání, které vedlo přes interní zpravodaj OPP Jihlava až ke katalogu Taberyho samostatné výstavy v Galerii Jaroslava Krále v Brně z roku 1976, kde tehdy vystavil 45 exponátů napříč celým spektrem bytového osvětlení. Následně téma rozvinul Czechdesign mapováním archivních pramenů a Moravská galerie v Brně zařadila Taberyho stolní lampu do svých sbírek jako akvizici z roku 2019.
Tím se spustil řetězový efekt. Jakmile měl předmět přesně pojmenovatelného autora, přestal být „retro lampou z bazaru“ a vstoupil do segmentu autorského československého designu. Berlínské Kunstgewerbemuseum zařadilo Taberyho práci do výstavy Retrotopia, kde booklet výslovně zmiňuje jeho narozeniny, košťanský provoz i technologii Triplex Opál. Mezinárodní pozornost přitáhla další kupce.
Kolik stojí Taberyho lampy v Česku a kolik v zahraničí
Cenová propast mezi domácím a zahraničním trhem je u Taberyho lamp mimořádně výmluvná. Srovnání aktuálně dohledatelných cen:
Platforma Model / popis Cena Typ ceny Aukro (CZ) Stolní lampa, květen 2026 2 287 Kč Dosažená v aukci iRetro (CZ) BOLETUS 4 499 Kč Nabídková Livebid / Galerie Moya (CZ) Design lampa, původní elektrifikace 5 000 Kč Dosažená v aukci Antik-SY (CZ) Model 1969 5 990 Kč Nabídková 1stDibs (mezinárodní) Menší opálová lampa, repasovaná 330 € (~8 300 Kč) Nabídková Vinterior (mezinárodní) Monumentální oranžová, 41 × 25 cm £1 076 (~31 000 Kč) Nabídková
Domácí pásmo se u běžnějších stolních modelů drží zhruba mezi 2 300 a 6 000 Kč. Zahraniční kurátorované platformy nasazují výrazně výš, zejména u velkých, barevně intenzivních a prostorově sochařských variant. Rozhoduje velikost, barva, stav skla, dochovaná montáž a především jistota atribuce k Taberymu.
Pro srovnání: židle Vertex od Miroslava Navrátila, další ikona československého designu, se v Česku nabízí od 1 500 Kč na Sbazaru po 3 800 Kč na eAntiku. Taberyho lampy ji na domácím trhu cenově překonávají a na zahraničním ji nechávají daleko za sebou.
Proč právě velké oranžové varianty lámou cenové rekordy
Taberyho tvarosloví pracuje s čistou symetrií a organickými objemy; modely nesou pojmenování BOLETUS, POSTIA, EUTYPA, tedy houbovité a přírodní tvary. Triplex opálové sklo po zapnutí žárovky mění odstín, takže lampa funguje dvojím způsobem: za dne jako keramicky hladký objekt, v noci jako zářící skulptura. Právě tato dvojakost přitahuje sběratele mid-century osvětlení po celém světě.
Nejvyšší ceny dosahují monumentální kusy s výškou kolem 41 centimetrů a průměrem 25 centimetrů v oranžovém nebo červeném provedení. Ty už neslouží primárně jako zdroj světla, stávají se prostorovým artefaktem, dekorativní dominantou interiéru. Repasovanou kabeláž trh akceptuje bez problémů; 1stDibs prodává vyčištěné a předrátované kusy jako plnohodnotný sběratelský segment. Naopak nepoškozené originální sklo zůstává nejcennějším atributem.
Jak poznat Taberyho lampu ve vlastním bytě
Kdo doma objeví starou opálovou lampu a chce zjistit, zda pochází z Taberyho dílny, měl by hledat kombinaci několika znaků:
Materiál: vrstvené triplex opálové sklo s výraznou barevnou vrstvou, nejčastěji červenou, oranžovou nebo bílou. Tvar: čisté symetrické objemy bez přiznaných spojů, organické „houbovité“ siluety. Rozměry: výšky orientačně 29–43 cm, průměry kolem 24–25 cm. Značení: vyražené OPP Jihlava na kovové montuře; chybějící papírový štítek Osvětlovacího skla je spíš pravidlo než výjimka. Dno: u některých kusů mosazné, u jiných lakovaný kov.
Taberyho lampy patřily k vizuální rutině tisíců československých domácností. Košťanský provoz měl podle dobových pramenů stabilní domácí i exportní poptávku, kterou dlouhodobě nestíhal plně uspokojit, a Tabery sám prezentoval svou práci na veletrzích v Göteborgu, Hannoveru i Paříži. Že se z takto masově rozšířeného předmětu stane mezinárodně obchodovaný designový artefakt, k tomu stačilo jediné: dohledat jméno člověka, který ho navrhl.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková