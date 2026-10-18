KVÍZ: Používali jste počítač v 90. letech? Pak by vás tento přehled neměl zaskočit

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Vzpomínáte na Windows 95, diskety a Netscape Navigator?
Devadesátá léta minulého století byla fascinující dobou, kdy se osobní počítače začaly poprvé masově zabydlovat v našich domácnostech, školách i kancelářích. Ze specializovaného a nesmírně drahého luxusu pro vědce a nadšence se PC postupně transformovalo v dostupnější, univerzální nástroj pro práci i zábavu. Vzpomínky na charakteristické pískání a cvakání dial-up modemů při každém pokusu o připojení k celosvětové síti jsou v paměti pamětníků hluboce zakořeněné. I když načítání jediné textové stránky trvalo věčnost a stažení jednoho obrázku bylo záležitostí na několik minut, každé úspěšné spojení znamenalo malé vítězství, které potvrzovalo neomezený potenciál rodící se digitální éry.
V této dekádě se odehrál také ten nejzásadnější souboj na poli softwaru. Staré textové operační systémy jako MS-DOS musely postupně ustoupit přívětivějšímu prostředí Microsoft Windows 3.1 a následně naprosto revolučním Windows 95, jejichž velkolepý příchod na trh doprovázela masivní globální kampaň s písní od Rolling Stones. Windows 95 přinesla intuitivní grafické rozhraní, legendární tlačítko Start a zásadním způsobem usnadnila ovládání počítače pro širokou veřejnost. Éra složitého vypisování textových příkazů definitivně skončila, aby uvolnila místo barevným ikonám a plochám.
Nezapomenutelné hardwarové a softwarové symboly této éry zahrnují:
- Třiapůlpalcové diskety: Plastové čtverečky s kapacitou pouhých 1,44 MB, na které se dnes nevejde ani jedna kvalitní fotka, tehdy sloužily k přenášení celých textových editorů, her a operačních systémů.
- Procesory s tlačítkem Turbo: Výkon procesorů řady Intel 386, 486 nebo prvních Pentií rostl raketovým tempem a tehdejší masivní béžové počítačové skříně (computery) často disponovaly záhadným tlačítkem Turbo pro přepínání mezi dvěma rychlostmi procesoru, často za účelem zpomalení pro kompatibilitu se staršími programy.
- Králové raného webu: Internet se otevíral veřejnosti a jeho absolutní bránou byl legendární internetový prohlížeč Netscape Navigator, kterému na paty šlapal Internet Explorer od Microsoftu.
Právě v této době se přes první e-maily a textové chatovací místnosti budovaly základy pro vše, co dnes v online komunikaci považujeme za naprostou samozřejmost. Byla to éra plná objevů, čistého nadšení, občasného padání systému do pověstné „modré obrazovky smrti“ (BSOD), ale především neopakovatelného technologického romantismu.
Chtěli byste se na chvíli vrátit do doby, kdy největšími herními hity byl Doom, Prehistorik nebo třeba populární Minesweeper či Solitaire, který byl součástí operačního systému? Připomeňte si s námi tyto průkopnické časy a otestujte své znalosti z počítačového pravěku v našem zábavném retro kvízu. Uvidíme, kolik ikonických pojmů a programů dokážete z hlubin paměti ještě vylovit. Přejeme vám hodně štěstí.
KVÍZ
Zdroje článku: cnews.cz, procomputing.cz, pingdom.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská