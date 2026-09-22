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Kontroly jízdenek nově zachytí video. KODIS vybaví revizory kamerami

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Společnost Koordinátor ODIS (KODIS), která v Moravskoslezském kraji organizuje hromadnou dopravu, začne od prosince využívat kamery při kontrolách cestujících. Novinka má přispět k bezpečnosti cestujících i kontrolorů. Dosud se při kontrolách pořizoval pouze zvukový záznam.
Kontroly jízdenek nově zachytí video. KODIS vybaví revizory kamerami

Kontroly jízdenek nově zachytí video. KODIS vybaví revizory kamerami

Zdroj: KODIS
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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