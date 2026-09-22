Kontroly jízdenek nově zachytí video. KODIS vybaví revizory kameramiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kontroly jízdenek nově zachytí video. KODIS vybaví revizory kamerami
Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve...
V pondělí 21. září odpoledne došlo na silnici první třídy u Oldřichovic na Třinecku k vážné dopravní...
Po roční přestávce se Opava zapojí do Sbírky kol pro Afriku. Funkční horská kola mohou lidé darovat v úterý...
Frýdek-Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. V lokalitě...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →