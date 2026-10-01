Kinobox Daily: Denis Villeneuve, Hugh Jackman a nejtemnější pátračka dekády. Sledujte Zmizení

Denis Villeneuve už měl za sebou výrazné kanadské filmy jako Polytechnique nebo Incendies, když se Zmizením (2013) pustil do svého prvního velkého amerického projektu. Hugh Jackman a Jake Gyllenhaal tu rozehrávají mrazivý krimi příběh, ve kterém nejde jen o dopadení pachatele. Jakmile totiž zákon nestačí, začne být otázkou, co všechno jste ochotni pro spravedlnost udělat sami. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném přehrávání.
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Příběh začne během oslav Dne díkůvzdání v malém pensylvánském městečku, kde se beze stopy ztratí dvě malé dcerky sousedících rodin. Pátrání se ujímá zapálený detektiv Loki (Jake Gyllenhaal
), který brzy zatkne hlavního podezřelého – mentálně zaostalého mladíka Alexe Jonese (Paul Dano
). Pro nedostatek důkazů nicméně Alexe po čtyřiceti osmi hodinách musí zase propustit na svobodu. Otec jedné z dívek Keller Dover (Hugh Jackman
) tomu ale odmítá nečinně přihlížet a rozhodne se vzít spravedlnost do vlastních rukou.
Proč jsme film vybrali?
Zmizením Villeneuve
definitivně ukázal, co v něm je. Už ve svém prvním anglicky mluveném filmu dokázal vytvořit pořádně tísnivou atmosféru, která postupně houstne až do nepříjemných morálních dilemat. Napětí dávkuje pomalu a bez zbytečných efektů, zatímco Hugh Jackman a Jake Gyllenhaal ženou příběh do čím dál temnějších míst, až už si sami nejste jistí, kdo je vlastně oběť a kdo pachatel. Hodně přitom napomáhá i kamera Rogera Deakinse
, který z deště, mlhy a šera vytěžil obraz, za který si film vysloužil oscarovou nominaci.
Zajímavost: Detektiv Loki měl v původním scénáři jen minimum osobních rysů, a tak mu Jake Gyllenhaal velkou část charakteru vytvořil sám. Vymyslel nervózní mrkání, zednářský prsten i tetování včetně osmicípé hvězdy na krku. Tyto detaily mají naznačovat, že Loki má za sebou vlastní temnou minulost, o které se ve filmu nikdy přímo nemluví.
Kde sledovat:
Ve středu 30. září od 00:05 na Prima MAX
či v neděli 4. 10. od 22:45 na Primě
, ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox