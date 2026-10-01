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Kinobox Daily: Denis Villeneuve, Hugh Jackman a nejtemnější pátračka dekády. Sledujte Zmizení

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Denis Villeneuve už měl za sebou výrazné kanadské filmy jako Polytechnique nebo Incendies, když se Zmizením (2013) pustil do svého prvního velkého amerického projektu. Hugh Jackman a Jake Gyllenhaal tu rozehrávají mrazivý krimi příběh, ve kterém nejde jen o dopadení pachatele. Jakmile totiž zákon nestačí, začne být otázkou, co všechno jste ochotni pro spravedlnost udělat sami. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Denis Villeneuve, Hugh Jackman a nejtemnější pátračka dekády. Sledujte Zmizení

Kinobox Daily: Denis Villeneuve, Hugh Jackman a nejtemnější pátračka dekády. Sledujte Zmizení

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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