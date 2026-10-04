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Jak vyléčit opar přes noc. Jde to snadno a nestojí to vůbec nic

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Ranní pohled do zrcadla a na rtu rudé ložisko, které se chystá vybuchnout v puchýře. Přesně ve chvíli, kdy vás čeká schůzka nebo rande. Existuje však způsob, jak virus zkrotit dřív, než se stihne pořádně probudit.
Jak vyléčit opar přes noc. Jde to snadno a nestojí to vůbec nic

Jak vyléčit opar přes noc. Jde to snadno a nestojí to vůbec nic

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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